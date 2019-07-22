В воздухе, на земле и на море: чем закончились учения "Си бриз — 2019" (Корреспондент, Украина)

Автор в духе украинской пропаганды пишет о позитивных результатах масштабных учений "Си бриз — 2019", в которых помимо Украины принимали участие 19 стран — членов НАТО. В конечном счете обозреватель скатывается к ставшим уже привычными мантрам о сдерживании России в ее якобы "агрессивных планах по установлению контроля в Черноморском регионе".

Традиционные ежегодные военные учения Си Бриз в Черном море - завершились. В этом году учения были одними из самых масштабных как по количеству участников - 19 стран - членов НАТО - так и по отработанным задачам. Учения проходили на земле, в воздухе, на море и под водой. Были отработаны совместные навыки в противовоздушной обороне, маневрах и стрельбах на море, противокорабельных действий, блокировании поля боя, спасательные операции терпящих бедствия.

Маневры состоялись в полном соответствии со стандартами НАТО и украинские военнослужащие получили высокие оценки от своих коллег из Североатлантического альянса, а прогресс в укреплении и развитии вооруженных сил Украины положительные отзывы. Действительно, чего стоит только картина, когда украинский флагман "Гетман Сагайдачный" в составе совместной группы эсминцев ВМФ США и королевского флота Британии, а также канадского фрегата, выполнял стрельбы, демонстрируя хорошие показатели на уровне с военными моряками ведущих морских держав.

Подготовка к проведению военных учений в Черном море началась за несколько месяцев, а во время выполнения совместных задач странами-участницами район проведения учений в установленном порядке был объявлен закрытым для мореплавания. Несмотря на этот факт, не обошлось без инцидентов. Так, российский сторожевой корабль "Сметливый", несмотря на запрет и предупреждения, вошел непосредственно в зону проведения военных учений и не отвечал на предупреждения. Такие действия корабля Черноморского флота РФ нарушают нормы международного морского права. Думаю, что российский корабль оказался в районе учений целенаправленно, а не "случайно", как пытаются это подать в командовании Черноморского флота РФ. Целью такого опасного подхода российского судна была провокация:, во-первых, чтобы частично помешать планам ведения учений, во-вторых, проверить реакцию и действия в такой ситуации кораблей - участников совместных учений.

Россия таким образом пытается демонстрировать возмущение и недовольство по поводу таких учений. Но хочу напомнить, что до 2014 года масштабность таких украино-американских военных учений была в разы меньшая. Но после аннексии Крыма и стремительной милитаризации полуострова с наращиванием состава Черноморского флота РФ, который бросает вызов не только Украине, но и всему Черноморскому региону, было принято решение увеличить масштабы военных учений "Си бриз", в первую очередь для укрепления безопасности Украины. То есть, уж точно не Украина провоцирует эскалацию и напряжение как в Черном, так и Азовском морях. Россия после аннексии Крыма проводит агрессивную политику в регионе Черного моря, пытаясь установить чуть ли не единоличный контроль в акватории.

Такие планы Кремля уж точно не устраивают ни Украину, ни Болгарию, ни Румынию, ни Турцию, а также Североатлантический альянс, поэтому вырабатываются совместные формулы по сдерживанию РФ.

Параллельно с проведением учений "Си бриз", вооруженные силы Украины, государственная пограничная служба и национальная гвардия проводят и ряд других совместных с НАТО учений в Черноморском регионе. Также увеличивается интенсивность захода военных кораблей стран Альянса в акваторию Черного моря и украинские порты.

Делается это в соответствии с нормами международного права о ротационных сроках базирования для определенного вида военных суден, которых страны члены НАТО придерживаются, в отличии от России. Помимо этого США оказывает помощь в развитии Украинских военно-морских сил, два боевых катера типа "Айленд" прибудут на Украину в ближайшее время, сейчас идут переговоры о передаче еще дополнительной партии военных кораблей из США, Канады и Дании. При помощи США, модернизируются военно-морские базы в Очакове и Николаеве. Успешно прошли испытания противокорабельные ракеты "Нептун" и ракетная программа Украины развивается и набирает обороты.

Конечно, еще многое предстоит сделать, к примеру, увеличить финансирование на поддержку и развитие украинского военного кораблестроения. Но процесс по укреплению украинского военного флота идет, как и укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Состоявшиеся масштабные учения "Си бриз - 2019" тому еще одно подтверждение. Нужно понимать, что лучшим залогом сдерживания РФ в ее агрессивных планах по установлению контроля в Черноморском регионе, является развитие и укрепление украинских Военно-морских сил и присутствие военных кораблей НАТО.

Александр Мусиенко