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19.07.2019
Lenta.ru

M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

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Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Танковые учения, в которых участвовали более десяти тысяч военных и более 30 единиц боевой техники, стали крупнейшими в Польше. Иностранными гостями мероприятия были военные представители США, Хорватии, Румынии и Великобритании.

В декабре 2018 года стало известно, что на спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны "сотни российских танков у границы с Украиной".

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Страны
Великобритания
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Хорватия
Продукция
Bradley
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Проекты
Военные учения
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