M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Танковые учения, в которых участвовали более десяти тысяч военных и более 30 единиц боевой техники, стали крупнейшими в Польше. Иностранными гостями мероприятия были военные представители США, Хорватии, Румынии и Великобритании.

В декабре 2018 года стало известно, что на спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны "сотни российских танков у границы с Украиной".