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19.07.2019
Военное обозрение

ВВС США объявили тендер на новую МБР, которая сменит Minuteman-III

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Военно-воздушные силы США объявили тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая в перспективе заменит стоящие на вооружении устаревшие Minuteman-III. Победитель тендера будет определен в четвертом квартале 2020 года, сообщает Defense News.

Источник изображения: https://thedefensepost.com/

ВВС США объявили тендер на разработку новой МБР и создание пяти образцов новой ракеты к концу следующего года. Саму же новую стратегическую баллистическую ракету в США планируют поставить на вооружение уже в середине 2020-х годов, так как стоящие сейчас на вооружении ракеты Minuteman-III можно поддерживать в боеготовом состоянии только до 2030 года.

Предварительные работы по созданию новой МБР на смену Minuteman-III ведутся в США в течении двух последних лет. В проекте участвуют две американские компании -Boeing и Northrop Grumman, - уже получившие в 2017 году трехлетние контракты на проектирование ракет. Защита проектов будет проведена в рамках объявленного тендера, условия которого засекречены. Известно только то, что при выборе ракеты будут учитываться стоимость самой ракеты и ее производства.

Также известно, что новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 (350 килотонн) и W87 (300 килотонн) соответственно. Также новая ракета должна быть универсальной; возможно ее начнут размещать и на мобильных платформах.

После принятия на вооружение новые МБР должны простоять на вооружении США по меньшей мере до 2075 года.

Minuteman III - единственная на сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении США. Трехступенчатые ракеты этого семейства изначально создавались для ядерного противостояния с Советским Союзом. По последним данным из открытых источников, Соединенные Штаты обладают 450 ракетами Minuteman 3, способными поразить цель тремя боеголовками на дальности 12 тысяч километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Minuteman
Ядерный щит
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