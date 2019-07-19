Показан первый серийный российский морской кран-манипулятор "Инман ИМ 150М"

Корабли, катера и скоростные моторные лодки, представленные на днях в ходе военно-морского салона в Санкт-Петербурге, обсудили. Но морская держава на то и морская, что не кораблями едиными… Отдельным определяющим фактором развития морской, портовой, корабельной инфраструктуры является наличие производства собственного оборудования. С крановым оборудованием в нашей стране не первый год – проблемы.

Источник изображения: topwar.ru

В этой связи обращает на себя внимание появление в экспозиции салона первого российского серийного крана-манипулятора в морском исполнении, который может использоваться при погрузочно-разгрузочных работах как в портах, так и на палубах кораблей и судов. Речь идёт о морском кране-манипуляторе компании "Инман" Республики Башкортостан (город Ишимбай) - кране "Инман ИМ 150М". До его появления в нашей стране не было серийного производства такого рода морского кранового оборудования.

Некоторые технические характеристики крана "Инман ИМ 150М":

Количество телескопируемых секций – 3, максимальная грузоподъёмность – 2,5 тонны, грузоподъёмность на максимальном вылете (более 10 м) – чуть более тонны.

Это в памятке. Несколько иные значения указаны на самом манипуляторе.

При создании этого морского крана-манипулятора используется специальное противокоррозийное покрытие привода поворота и других узлов конструкции. Дополнительно реализовано покрытие, устойчивое к воздействию морской воды и морского воздуха с повышенным содержанием солей. "Инман ИМ 150М" оснащён гидравлической лебёдкой и тросом.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что "Инман ИМ 150М" представлен как первый российский серийный кран-манипулятор в морском исполнении, нужно отметить, что башкирская компания ""Инман" входит в состав европейской PALFINGER AG, головной офис которой базируется в Австрии. С одной стороны, разработку и производство сложно назвать сугубо российскими, с другой – можно в очередной раз говорить о фактически неработающих антироссийских санкциях.