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19.07.2019
Военное обозрение

Нидерланды закупят дополнительную партию истребителей F-35

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Нидерланды приняли решение о закупке в США дополнительной партии истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщила министр обороны страны Анк Бейлевельд в интервью газете Trouw.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Бейлевельд, Нидерланды закупят у Соединенных Штатов дополнительные восемь-девять истребителей F-35 в дополнение к уже заказанным самолетам. На дополнительную партию будет направлена большая часть средств от дополнительно выделенных на оборону до 2024 года 1,5 млрд. евро. Точное количество закупаемых истребителей окончательно не определено. Оставшаяся после закупки самолетов сумма будет потрачена на подготовку спецподразделений, развитие цифровых технологий и другие программы Минобороны страны.

Точное число самолетов будет зависеть от курса доллара и времени покупки

- заявила министр обороны.

Ранее Нидерланды утвердили решение о закупке в США 37 истребителей F-35, которые должны заменить в ВВС страны стоящие на вооружении F-16. Однако закупку такого количества истребителей пятого поколения раскритиковали и назвали недостаточной. По мнению военных, с учетом того, что часть самолетов будет привлечена к тренировкам, а другая охранять воздушное пространство страны, на выполнение иностранных миссий в составе НАТО можно будет выделить всего 4 самолета, что явно недостаточно.

В связи с этим власти Нидерландов пообещали докупить в ближайшее время 15 истребителей F-35, однако средства пока нашлись на 8-9 самолетов.

Для полного выполнения обязательств перед НАТО потребуется выделение дополнительных средств и в следующем году

- заявила Бейлевельд.

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
F-16
F-35
Проекты
NATO
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