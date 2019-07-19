Исключение Турции из программы F-35 значительно повысит стоимость истребителей

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что цена на истребитель F-35 после исключения Анкары из программы по его производству может вырасти на 7-8 млн долларов.

"Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США, но промышленность после этого станет лишь сильнее. Компании Турции смогут компенсировать потери, однако другие фирмы столкнутся с увеличением стоимости каждой боевой единицы на 7-8 млн долларов", – сказал Демир, передает ТАСС со ссылкой на газету "Ени шафак".

Чиновник отметил, что Анкара не планирует закупать иностранную оборонную технику до того момента, "пока это не станет необходимостью".

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также "будет иметь пагубные последствия" для взаимодействия Турции с НАТО.

Алексей Дегтярев