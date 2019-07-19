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19.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Исключение Турции из программы F-35 значительно повысит стоимость истребителей

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Исмаил Демир
Директор департамента оборонной промышленности (Savunma Sanayii Müsteşarlığı - SSM) министерства обороны Турции Исмаил Демир.
Источник изображения: SSM

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что цена на истребитель F-35 после исключения Анкары из программы по его производству может вырасти на 7-8 млн долларов.

"Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США, но промышленность после этого станет лишь сильнее. Компании Турции смогут компенсировать потери, однако другие фирмы столкнутся с увеличением стоимости каждой боевой единицы на 7-8 млн долларов", – сказал Демир, передает ТАСС со ссылкой на газету "Ени шафак".

Чиновник отметил, что Анкара не планирует закупать иностранную оборонную технику до того момента, "пока это не станет необходимостью".

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также "будет иметь пагубные последствия" для взаимодействия Турции с НАТО.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Продукция
F-35
С-400 Триумф
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