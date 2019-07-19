"Никогда такого не было и вот опять"

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Александра Воробьева "Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза. Стоимость самого большого в мире неатомного ледокола достигла 12 млрд рублей", строящийся с 2011 года ледокол "Виктор Черномырдин" будет передан ФГУП "Росморпорт" (осуществляет проводку судов по Северному морскому пути) в декабре 2019 года. Такая договоренность была достигнута в начале июля на встрече руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова и президента государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова. Информацию подтвердил представитель ОСК и заместитель гендиректора "Росморпорта" Василий Стругов. Этот дизель-электрический ледокол является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина - 147 м, ширина - 29 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м.

Достраивающийся линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) у достроечной набережной АО "Адмиратейские верфи". Санкт-Петербург, 12.07.2019 (с) Вованыч / forums.airbase.ru

Контракт на строительство "Виктора Черномырдина" был заключен в 2011 г., тогда его сдача заказчику планировалась на декабрь 2015 г. Из-за ошибок в первоначальном проекте сроки сдвинулись. Изначально ледокол строился на Балтийском заводе, с осени 2017 г. достраивается на Адмиралтейских верфях (оба предприятия входят в ОСК), согласно действующему контракту сдача судна заказчику должна была состояться не позднее 25 июня 2019 г. В ноябре 2018 г. на "Викторе Черномырдине" произошел взрыв горючих паров, в пожаре сгорела проводка, пострадала система управления котлами. Пожар нанес убытки примерно на 150 млн руб. и задержал строительство на 3-4 месяца, рассказывал Рахманов.

За годы строительства ледокол резко подорожал. ОСК заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта ее убыток составит 4 млрд руб., рассказали два человека, близких к Минтрансу. Стоимость подписанного в 2011 г. контракта составляла 7,95 млрд руб. При этом ОСК в 2017 г. получила от правительства на "Виктора Черномырдина" дополнительно 700 млн руб. для смягчения эффекта от девальвации рубля, сообщал "Коммерсантъ". То есть строительство обойдется ОСК минимум в 12 млрд руб., резюмирует один из собеседников.

"12 млрд руб. - это желание ОСК, но насчитать можно и больше, ведь судно еще строится", - говорит еще один человек, близкий к Минтрансу. "Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована", - сказал представитель ОСК.

"Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению", - заявил гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев. Увеличение стоимости контракта пока не происходило, подтверждает и представитель Минпромторга.

"Холдинг еще не обращался в правительство за компенсацией дополнительных затрат, это целесообразно сделать после сдачи судна", - говорит человек, близкий к Минтрансу. Но ОСК уже попросила правительство перенести сроки сдачи, ведь сроки снова сорваны и "Росморпорт" может потребовать выплаты штрафов, добавляет собеседник. Если "Виктора Черномырдина" сдадут в конце декабря (т. е. с отставанием в полгода), то штраф только за срыв сдачи может составить 350 млн руб., следует из контракта на достройку ледокола. А возможны еще штрафы за срыв сроков отдельных работ.

При этом, по словам Лаврищева, ледовые испытания "Виктора Черномырдина" будут проведены только в марте-апреле 2020 г. в Карском море - контракт позволяет провести испытания после сдачи судна заказчику.

"По-хорошему ледовые испытания должны проводиться до сдачи ледокола, их проводит завод-изготовитель. В данном случае заказчик, принимая ледокол до испытаний, пойдет ОСК навстречу. Но верфь объективно выбилась из сроков из-за пожара, пришлось ждать перезаказанное импортное оборудование", - говорит гендиректор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров. Появления "Виктора Черномырдина" давно ждут, он должен заменить работающий с 1974 г. в том числе на Севморпути ледокол "Ермак", добавляет Бурмистров.