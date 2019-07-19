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19.07.2019
Lenta.ru

F-22 и F-35 не достигнут цели

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II не достигнут 80-процентной оперативной готовности в текущем году, передает Breaking Defense заявление кандидата на пост министра обороны США Марка Эспера.

Говоря об основных препятствиях в реализации намеченных планов, Эспер сообщил, что F-22 Raptor сталкивается с проблемой обслуживания стелс-покрытия, а F-35 Lightning II — с поставками фонарей (прозрачная часть кабины пилота). Он отметил, что истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet могут достигнуть 80-процентной оперативной готовности уже в 2019 году.

Американское издание напоминает, что ранее Джеймс Мэттис, занимавший пост главы Пентагона, поставил Военно-воздушным и Военно-морским силам (ВВС и ВМС) США цель к концу сентября текущего года добиться 80-процентной оперативной готовности истребителей F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В июне стало известно, что F-35A Lightning II (вариант истребителя для ВВС) из 12-й партии обойдется Пентагону в 81 миллион долларов, что меньше всех предыдущих цен на данную модель самолета.

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Страны
США
Продукция
F-16
F-18
F-22
F-35
F-35A
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