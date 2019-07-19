Войти
19.07.2019
Военно-промышленный курьер

Полевой госпиталь за час - надувной

341
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На российский рынок выйдут надувные здания. Разработка принадлежит холдингу "Росэлектроника", госкорпорации Ростех.

Как пишет 3dnews.ru, речь идет о пневмокаркасных конструкциях на основе заполненных воздухом баллонов. В публикации издания отмечается, что инновационный продукт создан на базе исключительно российских материалов.

"В производстве надувных сооружений применяется таффета, или полиэфирный шёлк. Пневмокаркасные конструкции подходят для быстрого возведения временных зданий: это могут быть, скажем, полевые госпитали, жилые помещения в зонах стихийных бедствий, склады, мобильные спортивные площадки и пр.

Пневмокаркасные конструкции возводятся при помощи электрокомпрессора, нагнетающего воздух под давлением в баллоны трубчатой формы. Весь процесс занимает всего 12 часа", - сообщает портал.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
21.08.2018
Ростех покажет на "Армии-2018" покрытие, делающее невидимыми солдат и технику
22.11.2016
Микроэлектронику ждет мегасделка
17.12.2014
«Росэлектроника» и МГТУ им. Н.Э. Баумана займутся совместными инновационными проектами
02.04.2013
Беларусь направила России предложение по пяти интеграционным проектам
05.07.2010
"Технопромэнерго" и ГК "Ростехнологии" создали зао "Технопромэнерго"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 07:57
  • 11
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 19.07 07:03
  • 114
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 19.07 06:56
  • 1
Новый арсенал для хранения боеприпасов Балтфлота построен под Калининградом
  • 19.07 00:52
  • 124
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.07 23:34
  • 5
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 18.07 23:11
  • 6
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 21:02
  • 2
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 18.07 18:42
  • 4
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 18:36
  • 2
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
  • 18.07 17:46
  • 104
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 16:36
  • 0
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 18.07 16:31
  • 6
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 15:34
  • 12
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 18.07 15:29
  • 1
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
  • 18.07 14:36
  • 1
Строительство военного аэродрома закончено под Калининградом