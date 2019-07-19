Полевой госпиталь за час - надувной

На российский рынок выйдут надувные здания. Разработка принадлежит холдингу "Росэлектроника", госкорпорации Ростех.

Как пишет 3dnews.ru, речь идет о пневмокаркасных конструкциях на основе заполненных воздухом баллонов. В публикации издания отмечается, что инновационный продукт создан на базе исключительно российских материалов.

"В производстве надувных сооружений применяется таффета, или полиэфирный шёлк. Пневмокаркасные конструкции подходят для быстрого возведения временных зданий: это могут быть, скажем, полевые госпитали, жилые помещения в зонах стихийных бедствий, склады, мобильные спортивные площадки и пр.

Пневмокаркасные конструкции возводятся при помощи электрокомпрессора, нагнетающего воздух под давлением в баллоны трубчатой формы. Весь процесс занимает всего 12 часа", - сообщает портал.