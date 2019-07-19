Второй Maya спущен на воду

Японские ВМС вскоре пополнятся новыми эсминцами. Вчера, 17 июля, портал janes.com сообщил о том, что на верфи компании Japan Marine United в Иокогаме прошла торжественная церемония спуска на воду второго эсминца проекта 27DDG.

Новый корабль получил название Haguro и бортовой номер 180. Он является заключительным в серии из двух запланированных эсминцев проекта 27DDG. Эти корабли будут специализироваться на противовоздушной обороне и дополнят противолодочные эсминцы проекта 25DD.

Эсминец Haguro. Источник изображения: janes.com

Проект 27DDG является усовершенствованной версией проекта Atago, в рамках которого с 2004 по 2008 год были построены два эсминца (Atago и Ashigara). От своего предшественника корабли типа Maya будут отличаться увеличенным корпусом и водоизмещением, что позволит разместить на них усиленное вооружение.

Длина эсминца Haguro составляет 170 м, водоизмещение — 8200 т. Корабль оснащён боевой системой Aegis Baseline J7 и радаром Northrop Grumman AN/SPQ-9B. В списке вооружений значатся ракеты SM-3 Block IIA и SM-6. Стоимость корабля оценивается в $1,6 млрд, принятие его на вооружение запланировано на март 2021 года.