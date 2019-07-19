Новая атака: Иран захватил танкер в Персидском заливе

Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

Иранские военные захватили в Персидском заливе иностранное судно по подозрению в перевозке контрабандного топлива. В начале месяца в похожем преступлении заподозрили и сам Иран. В последнее время сообщения о задержании, захвате судов или атаке на них не обходятся без упоминания Исламской республики.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) - элитные части ВС Ирана - задержал в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо, сообщил в четверг телеканал Press TV в твиттере. По его информации, танкер перевозил 1 млн баррелей топлива. Иранское агентство Tasnim уточняет, что патрульные катера КСИР задержали его к югу от острова Ларак в воскресенье.

В начале месяца на месте задержанного судна оказался танкер, принадлежащий самому Ирану, причем по похожему обвинению.

Рано утром 4 июля портовые службы Гибралтара при помощи британских морских пехотинцев задержали иранский Grace 1. Его команду заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза, пояснил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, по приказу которого и начали операцию.

Власти Гибралтара утверждают, что танкер перевозил сырую нефть на НПЗ "Банияс" в Сирии - завод, принадлежащий компании, находящейся под санкциями Евросоюза. О действиях в отношении судна и груза Пикардо проинформировал Еврокомиссию.

Санкции ЕС и США запрещают поставлять нефть и нефтепродукты режиму президента САР Башара Асада. Кроме того, не позволяется закупать нефть у него. Весной этого года минфин США обнародовал списки судов, которые Вашингтон подозревает в нарушении этих запретов. В перечне значились в том числе суда, которые ходят под российским флагом.

Глава британского МИД Джереми Хант 13 июля по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом выразил готовность Лондона помочь освободить танкер Grace 1, если Тегеран предоставит гарантии того, что иранская сторона не будет отправлять судно в первоначальный пункт назначения - Сирию.

"Только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный телефонный разговор. Я заверил его, что предметом нашего беспокойства было не происхождение нефти на танкере Grace 1, а место ее назначения. А также что Соединенное Королевство, после соответствующего процесса в судебных инстанциях Гибралтара, будет содействовать освобождению [танкера], если получит гарантии, что он не пойдет в Сирию", - написал Хант на своей странице в твиттере.

Он отметил, что Иран заинтересован в урегулировании этого вопроса и не намерен добиваться эскалации.

В последнее время Иран довольно часто фигурирует в сообщениях о задержании, захвате судов или атаке на них в различных акваториях. Корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке 16 июля сообщила в твиттере, что танкер ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные.

По ее сведениям, судно шло под флагом Панамы, а боевые катера КСИР силой принудили его экипаж направить корабль в территориальные воды Ирана. Журналист заявила, что инцидент произошел в минувшие выходные, но реакции от Абу-Даби до сих пор не поступало.

Судя по данным американской разведки, на которые ссылается Старр, контакта с командой установить не удается. В последний раз, согласно карте, опубликованной в соцсетях, экипаж выходил на связь в районе одного из островов в Ормузском проливе.

Как предполагают некоторые источники в Персидском заливе, судно сломалось, после чего Иран отбуксировал его.

До этого в Ормузском проливе произошел еще один инцидент с участием иранских судов. Как сообщил 11 июля CNN,

в этой акватории пять вооруженных кораблей Ирана попытались остановить британский танкер.

По словам источников телеканала, Тегеран якобы напал на британское судно, когда оно выходило из Персидского залива в Ормузский пролив. Военные КСИР настигли корабль и призвали сменить курс, но почему-то не заметили британский фрегат, сопровождавший танкер, поясняет СМИ.

Тогда военный корабль потребовал от иранцев отступить и не мешать ему, сделал им устное предупреждение и демонстрационно направил оружие. После этого, как передает CNN, они отступили.

Телеканал отметил, что у США есть видео с борта самолета, который пролетал над проливом во время инцидента. Британские власти подтвердили, что их корабль тогда находился в том регионе и обеспечивал безопасность на море.

При этом Иран отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе. По словам иранцев, если бы они действительно получили команду о захвате каких-либо судов, то исполнили бы задание незамедлительно.

Несмотря на это, Вашингтон и его союзники все же рассмотрели в этом инциденте угрозу со стороны Ирана.

США начали обсуждать с партнерами возможность боевого сопровождения для танкеров, которые проходят через акваторию Персидского залива.

Об этом сообщил на слушаниях в американском сенате кандидат на пост объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

Как передают западные СМИ слова Милли, Соединенные Штаты стараются создать коалицию, чтобы предоставлять военное морское сопровождение для коммерческих судов.

Лидия Мисник