Минобороны не смогло отсудить 3,2 миллиарда рублей у "Штурмовиков Сухого"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отклонили иск министерства обороны России о взыскании 3,2 миллиарда рублей с ООО "Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого", входящего в авиахолдинг "Сухой".

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной арбитраж в среду отказался удовлетворить кассационную жалобу Минобороны на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и апрельское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

"Оставить решение… суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.

Истец в суде первой инстанции говорил, что его претензии связаны с ненадлежащим исполнением НПК "Штурмовики Сухого" госконтракта от 9 ноября 2015 года. По условиям контракта ответчик должен был в 2015-2016 годах отремонтировать и модернизировать пять самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМЗ. Свои обязательства авиапредприятие должно было исполнить до 1 июля 2016 года, однако в итоге просрочка составила по одному самолету 617 дней, по остальным – 404. В этой связи Минобороны потребовало взыскать с исполнителя неустойку.

Ответчик иск не признал, возразив, что отсрочка исполнения обязательств была связана с введением санкций против России, поскольку некоторые детали поставлялись из-за рубежа. Суд первой инстанции согласился с доводами "Сухого" относительно обстоятельств непреодолимой силы. Как говорится в его решении, модернизация самолетов предполагала установку на них всепогодных лазерных прицельных комплексов, при изготовлении которых используются французские комплектующие, попавшие под санкции. Суд установил, что задержка исполнения контракта произошла, в том числе, в связи с необходимостью замены модуля французской фирмы на модуль китайского производства.

"Сухой" - крупнейший российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.