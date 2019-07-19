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19.07.2019
ЦАМТО

Гватемала отказалась от покупки аргентинских самолетов IA-63 "Пампа-3"

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Самолет IA-63 Pampa BBC Аргентины
Самолет IA-63 Pampa BBC Аргентины.
Источник изображения: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 18 июля. Спустя всего девять дней после подписания соглашения с правительством Аргентины о поставке двух самолетов IA-63 "Пампа-3" производства компании FAdeA (La Fabrica Argentina de Aviones) правительство Гватемалы аннулировало заказ.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, заместитель министра обороны Гватемалы генерал Хорхе Руис заявил, что страна не пойдет на сделку, поскольку оппозиционные силы выразили сомнения в необходимости закупки всего двух учебно-боевых самолетов и обеспокоенность отсутствием прозрачности при заключении сделки.

Государственный контрольный орган страны рекомендовал расторгнуть соглашение, поскольку оно не было одобрено конгрессом Гватемалы и тендер на закупку самолетов не проводился.

Заместитель министра обороны 11 июля сообщил Конгрессу, что правительство намерено возобновить процесс, но будет следовать установленным законодательством страны процедурам. Тем не менее, с учетом приближения президентских выборов кандидаты на высший пост заявили, что проведут переоценку закупки и могут полностью аннулировать проект.

Продажа IA-63 "Пампа-3" в Гватемалу должна была стать первым экспортным контрактом для компании FAdeA. Ранее на продажу самолетов Боливии наложил вето Израиль, который, как поставщик авионики и других систем, заявил, что не доверяет боливийскому правительству из-за близких отношений с Венесуэлой.

Хотя FAdeA рассчитывает возобновить переговоры с Гватемалой после того, как правительство разрешит сложившуюся ситуацию, продажа самолетов в краткосрочной перспективе маловероятна.

Как сообщал ЦАМТО, 3 июля в Буэнос-Айресе в присутствии президента Аргентины Маурисио Макри и его гватемальского коллеги Джимми Моралеса состоялась церемония подписания контракта на поставку ВВС Гватемалы двух реактивных учебно-боевых самолетов IA-63 "Пампа-3" разработки аргентинской государственной авиастроительной компании FAdeA. Стоимость продажи составила 28 млн. долл. Соглашение также включало услуги по обучению личного состава и обслуживанию самолетов. Самолеты "Пампа-3" предполагалось использоваться для подготовки пилотов и контроля границ страны.

Командование ВВС Аргентины планировало, что группа специалистов гватемальских ВВС прибудет для обучения до конца месяца, а поставку самолетов предполагалось выполнить к концу года.

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Страны
Аргентина
Боливия
Венесуэла
Гватемала
Израиль
Ливия
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