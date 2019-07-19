Гости фестиваля "Нашествие" увидят космические корабли

На мероприятии также запланирован телемост с Международной космической станцией

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскосмос представит посетителям фестиваля "Нашествие" в Большом Завидове выставку космической техники, настоящий спускаемый аппарат корабля "Союз МС-08" и проект будущей лунной базы. Также все желающие смогут пройти отбор в отряд космонавтов и поучаствовать в космическом флешмобе, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте госкорпорации.

"На территории "Нашествия" установлен шатер, где представлены макеты космической техники: ракеты-носители, лунные аппараты и автоматическая межпланетная станция "Венера". Кроме того, гости смогут увидеть спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-08", командиром которого был космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также проект лунной базы", - отмечается в сообщении.

Специалисты Центра подготовки космонавтов будут проводить настоящий отбор в космический отряд. "По итогам тестирования желающие смогут подать заявку на вхождение в отряд космонавтов Роскосмоса", - сказали в пресс-службе.

Изюминкой фестиваля станет прямой телемост с Международной космической станцией. 20 июля в 13:50 на экранах главной сцены находящийся на орбите космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин ответит на вопросы слушателей "Нашего радио". Вести телемост будут космонавт Олег Артемьев и музыканты группы "Ундервуд". А в 15:00 мск 20 июля Олег Артемьев расскажет о своем опыте космонавта и пообщается с гостями "Нашествия".

В тот же день в 19:28 мск на экранах главной сцены "Нашествия" организуют трансляцию старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз-МС-13" с космодрома Байконур. "21 июля в 11:34 над местом проведения фестиваля будет пролетать космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", который запечатлеет всех участников фестиваля для флешмоба "Космический смайл", - рассказали в Роскосмосе.

"Нашествие" - один из крупнейших музыкальных фестивалей в России и СНГ, проходит с 1999 года, с 2009 года он получил постоянную прописку в Большом Завидове Тверской области. В этом году партнером "Нашествия" является госкорпорация "Роскосмос", фестиваль пройдет с 19 по 21 июля.