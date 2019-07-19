Эрдоган оценит целесообразность закупки Су-35

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018.

Пока преждевременно говорить о закупке Турцией российских истребителей Су-35, это предложение должен оценить президент страны Тайип Эрдоган, сообщил турецкий военный источник.

"Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением", – сказал собеседник РИА "Новости".

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил о готовности поставить Турции новейшие истребители Су-35.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также "будет иметь пагубные последствия" для взаимодействия Турции с НАТО.

Алексей Дегтярев