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19.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган оценит целесообразность закупки Су-35

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Пока преждевременно говорить о закупке Турцией российских истребителей Су-35, это предложение должен оценить президент страны Тайип Эрдоган, сообщил турецкий военный источник.

"Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением", – сказал собеседник РИА "Новости".

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил о готовности поставить Турции новейшие истребители Су-35.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также "будет иметь пагубные последствия" для взаимодействия Турции с НАТО.


Алексей Дегтярев

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