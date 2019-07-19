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19.07.2019
bmpd.livejournal.com

Малый ракетный корабль "Смерч" ВМФ России после модернизации

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Качественная фотография с воздуха малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России после завершения модернизации с перевооружением противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". Снимок сделан с базового патрульного самолета Lockheed P-3C Orion авиации Морских сил самообороны Японии 15 июля 2019 года при переходе МРК "Смерч" и морского буксира МБ-61 с пункта базирования на Камчатке во Владивосток для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота России.

МРК "Смерч" проекта 12341 (в составе ВМФ с 1985 года) прошел ремонт и модернизацию на АО "Северо-Восточный ремонтный центр" (бывший 49-й судоремонтный завод, ныне в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Вилючинске (Камчатский край) с 2017 по июнь 2019 года, став первым МРК данного проекта в составе ВМФ России, прошедшим перевооружение на ракетный комплекс "Уран".

Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019 (с) министерство обороны Японии

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Страны
Россия
Япония
Продукция
P-3 Orion
Компании
Lockheed-Martin
ОСК
Проекты
1234 Овод
ТОФ
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