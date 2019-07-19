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19.07.2019
Российская газета

Т-72АВ с работающей противоракетной системой Sarab попал на видео

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В Сирии продолжается применение защищающих танки комплексов оптико-электронного противодействия Sarab ("Мираж"). В российских СМИ за свою характерную форму они были прозваны "Скворечниками".

В Сети появилось видео из района боевых действий в провинции Хама, на котором показан Т-72АВ, принадлежащий элитному соединению сирийских правительственных войск "Силы тигра".

"Семьдесят второй" ведет огонь по противнику. Затем, чтобы не попасть под ответный обстрел террористов, он разворачивается и отходит в тыл. Ствол 125-мм орудия остается направленным в сторону возможного нападения. При этом Sarab также продолжает работать, видны его светящиеся "глазки".

Впервые о наличии этого разработанного сирийскими инженерами противоракетного средства стало известно еще в 2015 году.

"Скворечники", предназначенные для затруднения наведения управляемых ракет, были замечены на разнообразной технике: как на старых танках Т-55 и Т-62, так и на более современных Т-72, боевых машинах пехоты БМП-1, зенитных самоходных установках ЗСУ-23-4 "Шилка" и пикапах с вооружением.

Позже появились более совершенные варианты. Благодаря применению этих средств сирийскому командованию удалось значительно снизить потери.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-1
Т-55
Т-62
Т-72
Шилка
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