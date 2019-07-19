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19.07.2019
Интерфакс-АВН

Российские и белорусские военные завершили планирование учений "Щит Союза - 2019"

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Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015"
Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - План совместных российско-белорусских манёвров "Щит Союза - 2019" утверждён, эти оперативные учения пройдут на территории РФ в сентябре, сообщил в четверг штаб Западного военного округа (ЗВО).

"Утверждён замысел учений, определены районы размещения войск, объём и порядок технического, тылового обеспечения, а также вопросы организации управления", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Соответствующие документы утверждены командующим войсками ЗВО Александром Журавлёвым и начальником белорусского Генштаба Олегом Белоконевым. Рекогносцировка манёвров прошла на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, информирует штаб округа.

"По итогам рекогносцировки был подписан совместный протокол рабочей встречи российской и белорусской делегаций", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что учения "Щит Союза - 2019" носят плановый, исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

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