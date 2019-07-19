Российские и белорусские военные завершили планирование учений "Щит Союза - 2019"
Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - План совместных российско-белорусских манёвров "Щит Союза - 2019" утверждён, эти оперативные учения пройдут на территории РФ в сентябре, сообщил в четверг штаб Западного военного округа (ЗВО).
"Утверждён замысел учений, определены районы размещения войск, объём и порядок технического, тылового обеспечения, а также вопросы организации управления", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Соответствующие документы утверждены командующим войсками ЗВО Александром Журавлёвым и начальником белорусского Генштаба Олегом Белоконевым. Рекогносцировка манёвров прошла на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, информирует штаб округа.
"По итогам рекогносцировки был подписан совместный протокол рабочей встречи российской и белорусской делегаций", - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что учения "Щит Союза - 2019" носят плановый, исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран.
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