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19.07.2019
WarSpot

Мьянма вооружается индийскими торпедами

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Индия ищет того, кто научил бы её производить тяжёлые торпеды, и при этом уже торгует лёгкими. Вчера, 17 июля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что компания Bharat Dynamic объявила о первой экспортной поставке торпед Shyena.

Первым покупателем индийских торпед оказалась Мьянма. Контракт стоимостью $38 млн на неназванное число боеприпасов был заключён в 2017 году, теперь же состоялась первая отгрузка заказанных торпед.

Торпеды Advanced Light Torpedo Shyena.

Источник изображения: navyrecognition.com

Боеприпасы Advanced Light Torpedo Shyena предназначены для вооружения фрегатов F-14 Kyan Sit Thar и F-12 Sin Phyu Shin, состоящих на вооружении ВВС Мьянмы. Индийские торпеды имеют дальность поражения 7 км и предельную глубину 540 м. Длина Shyena составляет 2,75 м, масса — 220 кг, диаметр — 324 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мьянма
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