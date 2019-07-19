Достаточно одного удара: Швеция боится российских десантников

Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед российскими десантниками

Швеция опасается, что Москва может занять их остров Готланд и начать контролировать оттуда все Балтийское море, пишет польское издание. В связи с этим Стокгольм с 2017 года начал усиливать свое присутствие на этой территории. По данным издания, причиной стало обострение отношений после событий на Украине в 2014 году.

Шведский остров Готланд из стратегического пункта превращается в крепость, пишет польское издание Gazeta Wyborcza. По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".

Готланд - это самый большой шведский остров на Балтике. Он находится в 130 км от берегов Латвии и в 330 км от Калининграда.

Он имеет стратегическое значение: именно оттуда можно контролировать всю Балтику, а в особенности передвижение российского Балтийского флота, "если бы он захотел начать военные действия против Польши, Дании и Германии",

подчеркнул польский аналитик.

"Поэтому в сценариях агрессии СССР неизменно появляется рейд российских десантников на этот остров и исключение его из игры при помощи одного удара", - указали в статье.

Как сообщил журналист, во время учений российская авиация "приближалась к острову Готланд и симулировала атаку на шведские цели". Он отметил, что в маневрах принимали участие также стратегические бомбардировщики Tу-22M, несущие ядерные боеголовки. Велинский, ссылаясь на мнение экспертов, заявил, что Россия якобы "планировала ядерный удар по Швеции" еще до начала конфликта на Украине, чтобы исключить ее из действий на Балтийском море.

Автор статьи обратил внимание, что после окончания холодной войны расходы на шведскую армию последовательно сокращались, а в 2005 году Готланд покинули последние солдаты, но теперь "Стокгольм осознал серьезность ситуации" после воссоединения Крыма с Россией и начала украинского конфликта.

"Тем более что российские провокации на Балтике участились, а в шведских территориальных водах вблизи Стокгольма всплыла чужая, скорее всего, российская подводная лодка. Более того, россияне начали гибридную операцию в киберпространстве, цель которой состоит в подрыве доверия шведов к Западу и в ухудшении отношений этой страны с НАТО", - заявил Велинский.

Он напомнил, что в 2017 году Швеция ввела призыв в армию и вернула военных на Готланд, и к 2020 году там должно базироваться несколько сотен солдат, оснащенных танками, "которые будут в состоянии дать отпор десанту".

При этом автор назвал доставленные в июле на Готланд противовоздушные батареи BAMSE "взятыми из прошлого", что "остужает энтузиазм" военных. Аналитик указал, что шведские концерны Bofors и Ericsson разработали ракеты, способные уничтожать самолеты и маневрирующие боеголовки на расстоянии 20 км, под конец "холодной войны". В итоге боеголовки "спрятали на склады", когда "СССР распался и перестал угрожать Швеции".

"Старое вооружение должно стеречь небо вокруг Готланда, пока не прибудут американские Patriot, которые страна намерена купить у США", - написали в Gazeta Wyborcza.

В начале этого месяца шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на Готланде из-за напряженности в регионе, якобы созданной Россией. Как сообщает Reuters, новая система, разработанная и построенная фирмой Saab, сменит мобильные зенитные орудия на Готланде.

"Готланд является важной областью с военно-стратегической точки зрения", - приводятся слова верховного командующего вооруженными силами Швеции Микаэля Байдена.

Он подчеркнул, что географическое положение острова дает значительные военные преимущества с точки зрения защиты и контроля морских перевозок и воздушного пространства Балтики.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 1 июня заявил, что Москва "Швеции не собирается угрожать".

"Мне кажется, только больной человек может себе представить, что Россия вдруг захочет напасть на Швецию",

- сказал Путин.

Он упомянул появляющуюся в западных СМИ "ложную информацию, что какая-то наша [российская] подводная лодка появилась где-то, какой-то самолет пролетел". В этом контексте глава государства напомнил о предложении президента Финляндии включать опознавательные знаки на самолетах.

"Мы сказали "да", мы готовы, прямо на переговорах в Брюсселе подняли этот вопрос с коллегами по НАТО. А те говорят "нет", мы не будем. Ну и что? Мы здесь причем? Они не хотят включать транспондеры и летают в два или в три раза больше, чем наши самолеты", - объяснил Путин.

О том, что шведские вооруженные силы будут вновь постоянно находиться на острове Готланд в Балтийском море, стало известно в сентябре 2016 года. Такое решение принял главнокомандующий ВС страны Микаэл Бюден. Регулярная боевая группа прибыла на остров 1 июля 2017 года, на шесть месяцев ранее планировавшегося.

"Ситуация в мире со временем ухудшилась. В связи с этим я принял решение о досрочном размещении там боевого подразделения", - пояснил Бюден. При этом он уточнил, что непосредственная военная угроза Швеции на сегодняшний день отсутствует.

За год до принятия такого решения глава администрации острова Сесилия Шелин-Сейдегорд заявила, что

Готланд является идеальным плацдармом для ракетного обстрела России.

"Готланд расположен в стратегически важном регионе. Я не думаю, что в других районах Швеции люди беспокоятся так же сильно, как на Готланде", - отметила она.

Глава готландской администрации обратила внимание, что остров долгое время был одним из слабых звеньев в шведской обороне, но теперь его оборона будет укрепляться. "Мы должны иметь право на оборону своей собственной территории без опасений, что это будет воспринято как провокация", - сказала Шелин-Сейдегорд.

Она также сообщила об обеспеченности жителей Швеции, как и жителей других стран, например прибалтийских. По ее словам, Готланд сравним с авианосцем, который можно было бы использовать, если бы Россия ввела войска в страны Прибалтики.

"С Готланда можно было бы, например, вести ракетный обстрел или обезопасить путь кораблям на Санкт-Петербург или в другие гавани Балтийского моря", - заявила она.

Кристина Сизова