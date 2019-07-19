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19.07.2019
ТАСС

Росатом и "Звезда" в ближайшее время подпишут контракт на строительство ледокола "Лидер"

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Глава Росатома Алексей Лихачев
Глава Росатома Алексей Лихачев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

При этом глава Росатома Алексей Лихачев не уточнил, на какой верфи могут быть построены четыре ледокола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Контракт на строительство атомного ледокола "Лидер" между госкорпорацией "Росатом" и судостроительным комплексом "Звезда" будет подписан в ближайшее время. Менеджмент завода подтверждает ввод ледокола в ранее оговоренные сроки - 2026-2027 годы, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Что касательно ледокола "Лидер" с 2026-2027 годом - это подтверждено руководством "Звезды". Мы сейчас контракт подпишем", - сказал Лихачев.

При этом он не уточнил, на какой верфи могут быть построены четыре ледокола на СПГ для проходки от Обской губы до Карского моря, строительство которых обсуждает Росатом с "Новатэком". "У нас не закончена дискуссия с "Новатэком" на этот счет", - отметил глава Росатома.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Росатом
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