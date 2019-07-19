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19.07.2019
Российская газета

Болезнь Лайма: США заподозрили в потере контроля над боевыми клещами

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Источник изображения: Syuan-Jyun Sun/ Wikimedia.org

В военном бюджете США на 2020 год появилась необычная поправка: в обмен на деньги Палата представителей потребовала от Пентагона раcкрыть подробности разработки биологического оружия с использованием клещей в годы холодной войны.

Конгрессмен от Нью-Джерси Кристофер Смит призвал правительство установить, проводились ли в 1950-1975 годах эксперименты по использованию клещей в качестве биологического оружия. Если такие опыты ставились, то Пентагон, по мнению Смита, должен предоставить подробности. В частности, ответить на вопрос: выпускались ли участвовавшие в опытах паукообразные за пределы лабораторий и как это произошло - случайно или по плану эксперимента.

Вспышку интереса к кровососущим паразитам вызвала изданная в США книга Крис Ньюби "Укушенный: Секретная история болезни Лайма и бактериологического оружия". В ней утверждается, что болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) стала результатом неудачных опытов военных по использованию клещей в качестве разносчиков опасных болезней. Боррелиоз вызывается бактерией из рода Borellia, переносят ее искодовые клещи. Открывший бактерию Вилли Бургдорфер работал на Пентагон - в частности, участвовал в программах по использованию кровососущих насекомых: блох, клещей и комаров, - в качестве разносчиков заразы. В военное время предполагалось сбросить тучи инфицированных букашек на врага и тем снизить его боеготовность.

Нечто похожее практиковала Япония по время Второй Мировой войны - авиация сбрасывала на Китай контейнеры с блохами, зараженными чумой и холерой. На оккупированных территориях близ Харбина базировался японский "Отряд 731", занимавшийся испытанием биологического оружия на пленных. После капитуляции Японии лаборатория оказалась в распоряжении США, ее сотрудники, несмотря на совершенные ими преступления против человечности, отделались мягким наказанием в обмен на результаты исследований, пишет Popular Mechanics.

По приведенным в книге словам Бургдорфера, аналогичная секретная программа в Америке "пошла наперекосяк" и биологическое оружие вырвалось за пределы лабораторий. От болезни Лайма страдает в первую очередь население США. Ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч заболевших - в основном на северо-востоке страны. Наибольшее распространение болезнь Лайма получила в Форт-Детрике, Мериленд и на острове Плам, штат Нью-Йорк, где находились исследовательские центры Пентагона.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Китай
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Япония
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