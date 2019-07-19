Роскосмос наметил с китайскими партнерами шаги по созданию совместной лунной станции

Стороны также рассмотрели другие возможные направления взаимодействия в космосе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия и Китай наметили шаги по созданию совместной научной лунной станции. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса по итогам 20-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области космоса российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, опубликованном на сайте госкорпорации.

Со стороны РФ в заседании принимал участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, со стороны КНР - руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

"В частности, были намечены шаги по созданию совместной научной лунной станции и группировки спутников ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли - прим. ТАСС)", - отмечается в пресс-релизе.

Стороны также рассмотрели новые "возможные направления взаимодействия России и Китая в сфере космоса". Также была рассмотрена и обновлена программа сотрудничества между странами на 2018-2022 годы при координирующей роли "Главкосмоса", на базе которого проходило заседание.

Ранее Рогозин во время Петербургского международного экономического форума предложил китайским партнерам сотрудничество по лунной базе и ДЗЗ. По его словам, Роскосмос намерен связать миссию "Луна-26", которую планируется запустить в 2023 году, с китайским лунным проектом.