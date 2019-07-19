Названо условие успешного освоения Марса

Ученые Гарвардского университета (США) выяснили, что ресвератрол, содержащийся в красном вине, предотвращает потерю мышечной массы у крыс, которые жили в условиях пониженной гравитации, характерной для Марса. Это вещество поможет справиться с неблагоприятным влиянием микрогравитации на организм колонистов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Для имитации притяжения на Марсе грызунов подвешивали к потолку клетки с помощью привязи, охватывающей все тело. 24 самца крыс подвергались либо нормальной нагрузке (земные условия), либо пониженной до 40 процентов в течение 14 дней. В каждой группе одна половина животных получала ресвератрол (150 миллиграммов на килограмм веса в день), а другая — только воду.

Исследователи еженедельно измеряли окружность голени, а также силу захвата передних и задних конечностей, а через 14 дней оценили силу мышц голени. Оказалось, что марсианские условия гравитации ослабили функции мышц, сократили их вес и содержание в них волокон. Однако добавление в пищу ресвератрола сохранило состояние передних и задних лап на уровне грызунов в "земной" группе.

При этом защита не была полной: добавка не полностью компенсировала потерю средней площади поперечного сечения подошвенных и икроножных мышечных волокон. Сам положительный эффект объясняется повышением чувствительности к инсулину и лучшим поглощением глюкозы. Это актуально для астронавтов, у которых в условиях микрогравитации развивается резистентность к инсулину.