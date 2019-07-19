Опозорили флаг: эстонцы разгромили спецназ Британии
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
Элитный британский спецназ проиграл эстонскому ополчению во время учений в этой прибалтийской стране. Впрочем, королевские силы не согласны с выводом арбитров и настаивают на боевой ничьей. Помимо маневров, войска Великобритании находятся в Эстонии еще и для обеспечения безопасности согласно решению, принятому на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году.
Эстонские ополченцы победили элитный британский спецназ на учениях морской пехоты королевских ВМС в Эстонии. Причем гостей из Великобритании поддерживали корабли, вертолеты и танки, сообщили в пресс-службе флота страны.
Маневры состоялись в начале июля. В их рамках произошло "освобождение" самого большого в Рижском заливе острова Сааремаа. Эстонские ополченцы из "Союза обороны" выступили в роли "захватчиков" территории. Британская сторона была их "противником".
В соответствии с планом учений, королевский флот совершил несколько отвлекающих противника маневров, после чего беспрепятственно высадил разведывательные группы. Они скрытно наблюдали за ополченцами. Как указали в пресс-службе, затем высадились основные силы десанта, которые провели наступление на ключевые объекты при поддержке с воздуха. В итоге с их стороны сражение было проиграно.
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - указали в сообщении представителей королевского флота.
Эти учения проводились по свободному сценарию, то есть заранее было определено только то, кто будет "захватчиком", а кто - "освободителем". В связи с этим действия участников оценивали специальные арбитры. По результатам анализа боя офицеры-наблюдатели пришли к выводу, что эстонские ополченцы удержали позиции и смогли отбросить британцев. Последних такие итоги маневров разочаровали, поскольку, по их мнению, "это была боевая ничья".
Кстати, в прошлом месяце стало известно, что военизированное ополчение "Кайтселиит" ("Союз обороны") Эстонии возглавит полковник Рихо Юхтеги, сообщила пресс-служба кабинета министров страны. Он вступит в должность уже 19 июля.
"Должность лидера добровольной военизированной организации требует от офицера больше, нежели в случае управления традиционным воинским подразделением, и я убежден, что полковник Юхтеги продолжит развивать "Кайтселиит" последовательно, сбалансированно и профессионально", - заявил министр обороны Юри Луйк.
Его отделения функционируют в 15 уездах, а их общая численность достигает 20 тыс. человек. Формированию подчинены три младшие добровольческие организации: женская "Найскодукайтсе", юношеская "Нооред Коткад" и "Кодутютред". В последней состоят девочки до перехода в "Найскодукайтсе". Союз обороны Эстонии действовал в 1918-1940 годах и был возрожден в начале 1990-х. Официально его признали в 1992 году.
Ополченцы регулярно участвуют в общевойсковых и международных учениях, проводят собственные маневры и готовят кадры по самым различным направлениям.
Юхтеги как раз является одним из основателей "Кайтселиита": именно там в 1991 году началась его офицерская карьера. Юхтеги более десяти лет служил в военной разведке, два раза участвовал в операциях НАТО в Афганистане, работал военным атташе в Грузии. С 2012 года он командовал подразделениями по спецоперациям.
Решение о размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональных батальонов на основе ротации было принято на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в 2016 году. Это соответствует принципам основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года.
Боевая батальонная группа военного блока из около 1,2 тыс. британских и французских военнослужащих дислоцируется в эстонском городе Тапа с апреля 2017 года. Великобритания возглавляет этот международный батальон. В этом году он планирует усилить свое военное присутствие в республике.
В середине апреля британский таблоид Daily Star сообщил, что сейчас два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию полгода назад, осуществляют там мониторинг "российской активности" в приграничных районах. Журналисты уточнили, что отслеживают перемещения "потенциального противника" и анализируют его намерения там 21-й и 23-й резервные батальоны.
В случае "нападения" России на Эстонию бойцы SAS будут находиться в тылу противника, и смогут отправлять оттуда засекреченные сообщения о передвижении вражеских войск, пишет издание.
При этом российская сторона неоднократно повторяла, что Москва не собирается нападать на страны альянса или на какую-либо другую страну. Зато, как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, "на фоне истерии Балтии и Польши" у российских границ в семь раз увеличилась численность войск альянса.
Лидия Мисник
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