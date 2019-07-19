Опозорили флаг: эстонцы разгромили спецназ Британии

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

Элитный британский спецназ проиграл эстонскому ополчению во время учений в этой прибалтийской стране. Впрочем, королевские силы не согласны с выводом арбитров и настаивают на боевой ничьей. Помимо маневров, войска Великобритании находятся в Эстонии еще и для обеспечения безопасности согласно решению, принятому на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году.

Эстонские ополченцы победили элитный британский спецназ на учениях морской пехоты королевских ВМС в Эстонии. Причем гостей из Великобритании поддерживали корабли, вертолеты и танки, сообщили в пресс-службе флота страны.

Маневры состоялись в начале июля. В их рамках произошло "освобождение" самого большого в Рижском заливе острова Сааремаа. Эстонские ополченцы из "Союза обороны" выступили в роли "захватчиков" территории. Британская сторона была их "противником".

"Освободители" задействовали десантно-вертолетный корабль Albion и корабль поддержки Lyme Bay, танк Challenger II, пару вертолетов Wildcat и ударный Apache.

В соответствии с планом учений, королевский флот совершил несколько отвлекающих противника маневров, после чего беспрепятственно высадил разведывательные группы. Они скрытно наблюдали за ополченцами. Как указали в пресс-службе, затем высадились основные силы десанта, которые провели наступление на ключевые объекты при поддержке с воздуха. В итоге с их стороны сражение было проиграно.

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - указали в сообщении представителей королевского флота.

Эти учения проводились по свободному сценарию, то есть заранее было определено только то, кто будет "захватчиком", а кто - "освободителем". В связи с этим действия участников оценивали специальные арбитры. По результатам анализа боя офицеры-наблюдатели пришли к выводу, что эстонские ополченцы удержали позиции и смогли отбросить британцев. Последних такие итоги маневров разочаровали, поскольку, по их мнению, "это была боевая ничья".

Кстати, в прошлом месяце стало известно, что военизированное ополчение "Кайтселиит" ("Союз обороны") Эстонии возглавит полковник Рихо Юхтеги, сообщила пресс-служба кабинета министров страны. Он вступит в должность уже 19 июля.

"Должность лидера добровольной военизированной организации требует от офицера больше, нежели в случае управления традиционным воинским подразделением, и я убежден, что полковник Юхтеги продолжит развивать "Кайтселиит" последовательно, сбалансированно и профессионально", - заявил министр обороны Юри Луйк.

Добровольческое военизированное формирование "Кайтиселиит" вместе с Вооруженными силами входит в состав эстонского военного ведомства.

Его отделения функционируют в 15 уездах, а их общая численность достигает 20 тыс. человек. Формированию подчинены три младшие добровольческие организации: женская "Найскодукайтсе", юношеская "Нооред Коткад" и "Кодутютред". В последней состоят девочки до перехода в "Найскодукайтсе". Союз обороны Эстонии действовал в 1918-1940 годах и был возрожден в начале 1990-х. Официально его признали в 1992 году.

Ополченцы регулярно участвуют в общевойсковых и международных учениях, проводят собственные маневры и готовят кадры по самым различным направлениям.

Юхтеги как раз является одним из основателей "Кайтселиита": именно там в 1991 году началась его офицерская карьера. Юхтеги более десяти лет служил в военной разведке, два раза участвовал в операциях НАТО в Афганистане, работал военным атташе в Грузии. С 2012 года он командовал подразделениями по спецоперациям.

Стоит отметить, что Великобритания в Эстонии не только участвует в маневрах, но и осуществляет безопасность.

Решение о размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональных батальонов на основе ротации было принято на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в 2016 году. Это соответствует принципам основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года.

Боевая батальонная группа военного блока из около 1,2 тыс. британских и французских военнослужащих дислоцируется в эстонском городе Тапа с апреля 2017 года. Великобритания возглавляет этот международный батальон. В этом году он планирует усилить свое военное присутствие в республике.

В середине апреля британский таблоид Daily Star сообщил, что сейчас два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию полгода назад, осуществляют там мониторинг "российской активности" в приграничных районах. Журналисты уточнили, что отслеживают перемещения "потенциального противника" и анализируют его намерения там 21-й и 23-й резервные батальоны.

В случае "нападения" России на Эстонию бойцы SAS будут находиться в тылу противника, и смогут отправлять оттуда засекреченные сообщения о передвижении вражеских войск, пишет издание.

Кроме того, чтобы отслеживать активность противника вдоль эстонской границы британцы будут использовать разведывательные беспилотники.

При этом российская сторона неоднократно повторяла, что Москва не собирается нападать на страны альянса или на какую-либо другую страну. Зато, как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, "на фоне истерии Балтии и Польши" у российских границ в семь раз увеличилась численность войск альянса.

Лидия Мисник