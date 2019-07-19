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19.07.2019
ТАСС

Войска Центрального военного округа в полном составе подняты по учебной тревоге

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Военнослужащие ЦВО. Архивное фото
Военнослужащие ЦВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

В ходе тренировки осуществляется выход в районы развертывания полевых подвижных пунктов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО) подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся комплексной тренировки в полном составе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"В мероприятии, которое продлится до конца недели, задействованы соединения и части 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО, а также российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Войска Центрального военного округа подняты по учебной тревоге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе тренировки осуществляется выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций.

"Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками. Общее руководство тренировкой осуществляет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин", - добавили в пресс-службе.

Накануне, 17 июля, рабочую поездку в Центральный военный округ совершил недавно назначенный замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, который проверил в ЦВО подготовку к учениям "Центр-2019".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в сентябре на полигоне Донгуз планируется провести учения "Центр-2019", направленные на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран Шанхайской организации сотрудничества. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году и первые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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