Войти
19.07.2019
Российская газета

Законопроект о дронах-нарушителях рекомендован к принятию

321
0
0
Источник изображения: istockphoto.com

Правоохранители смогут менять траекторию полета беспилотника, а в крайнем случае - сбивать. Законопроект о дронах-нарушителях рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Инициативу предлагается рассмотреть 23 июля.

Законопроект предложила группа депутатов Госдумы, включающая главу комитета Василия Пискарева. Согласно документу, ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ смогут "обезвреживать", либо уничтожать незаконно используемые беспилотники. Правоохранители смогут действовать "посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

Законопроект будет затрагивать и вопросы использования беспилотников над массовым скоплением людей, в том числе над митингами.

Сначала правоохранительные органы будут определять принадлежность дрона. Они попытаются связаться с внешним пилотом или имеющимися средствами, поменяют траекторию полета беспилотника без его повреждения.

- В крайнем случае, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, они получат право пресекать полет беспилотного летательного аппарата, - отметил Пискарев.

По его словам, "предложенные поправки не предусматривают каких-либо новых запретов или ограничений на использование беспилотников в мирных целях". Депутаты преследуют цель сделать их массовое использование максимально безопасным и урегулировать правовые вопросы.

По данным Росавиации, центрами организации воздушного движения РФ в 2018 году было обеспечено 52,5 тыс. полетов беспилотников (для сравнения в 2016 году - 16,6 тыс.).

Впоследствии предполагается подготовить законопроект о подводных беспилотниках.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.01.2019
Владимир Дмитриев: рынок стрелкового оружия США для нас сейчас закрыт
17.10.2018
"Цена для России": Порошенко объяснил, зачем Украине НАТО
20.04.2018
"Пищаль" и "Таран". Россия испытывает новейшее оружие против беспилотников
02.03.2018
В Росгвардии рассказали о защите важнейших объектов от дронов
08.08.2016
Росгвардия приобретет четыре аэростата от ОПК
20.08.2015
Полный назад, или Алхимия военной реформы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 07:57
  • 11
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 19.07 07:03
  • 114
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 19.07 06:56
  • 1
Новый арсенал для хранения боеприпасов Балтфлота построен под Калининградом
  • 19.07 00:52
  • 124
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.07 23:34
  • 5
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 18.07 23:11
  • 6
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 21:02
  • 2
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 18.07 18:42
  • 4
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 18:36
  • 2
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
  • 18.07 17:46
  • 104
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 16:36
  • 0
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 18.07 16:31
  • 6
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 15:34
  • 12
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 18.07 15:29
  • 1
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
  • 18.07 14:36
  • 1
Строительство военного аэродрома закончено под Калининградом