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19.07.2019
Российская газета

Видео: Арктический "Тор" впервые открыл огонь на Новой Земле

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Тор-М2ДТ
Стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: rg.ru

На архипелаге Новая Земля зенитчики Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Новый ЗРК впервые применялся в высокоширотных районах Арктики.

Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга отметил, что зенитные ракетные комплексы на архипелаг доставил большой десантный корабль "Кондопога". На месте экипаж "Тор-М2ДТ" провел и учения - отработал высадку на необорудованное арктическое побережье.



Стрельбы проходили в сложных погодных условиях. Перед зенитчиками поставили задачу: стрелять по воздушным целям как на прямой видимости, так и за облаками. Они с ней справились.

"Тор-М2Д" - арктический зенитный ракетный комплекс. Действует при любых климатических условиях. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. Способен защитить военные и гражданские объекты от разного рода нападений, как крылатых ракет, так и беспилотников, самолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Проекты
Арктика
БДК 775
БПЛА
Военные учения
СФ
Тор ЗРК
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