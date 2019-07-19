Видео: Арктический "Тор" впервые открыл огонь на Новой Земле

На архипелаге Новая Земля зенитчики Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Новый ЗРК впервые применялся в высокоширотных районах Арктики.

Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга отметил, что зенитные ракетные комплексы на архипелаг доставил большой десантный корабль "Кондопога". На месте экипаж "Тор-М2ДТ" провел и учения - отработал высадку на необорудованное арктическое побережье.

Стрельбы проходили в сложных погодных условиях. Перед зенитчиками поставили задачу: стрелять по воздушным целям как на прямой видимости, так и за облаками. Они с ней справились.

"Тор-М2Д" - арктический зенитный ракетный комплекс. Действует при любых климатических условиях. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. Способен защитить военные и гражданские объекты от разного рода нападений, как крылатых ракет, так и беспилотников, самолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс".

Светлана Цыганкова