Новый арсенал для хранения боеприпасов Балтфлота построен под Калининградом

В Калининградской области завершено строительство нового арсенала, предназначенного для хранения ракет и артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает Министерство обороны.

фото из 51 арсенала ГРАУ МО РФ во Владимирской области Источник изображения: Минобороны РФ

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового арсенала комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов в Калининградской области

- говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны.

На объекте побывал замминимтра обороны Тимур Иванов, совершающий инспекционную поездку по воинским частям и подразделениям ЗВО, который отметил, что создана безопасная база для хранения боеприпасов, отвечающая самым современным требованиям. Новый арсенал оборудован всеми необходимыми техническими погрузочно-разгрузочными средствами. Бесперебойность работы арсенала во всех направлениях обеспечит сеть разветвленных дорог.

Арсенал в полном объеме обеспечит существующую и перспективную потребность в размещении всех запасов Балтийского флота

- заявил замминистра.

Ранее сообщалось об окончании строительства аэродрома для морской авиации Балтфлота.

Однако возведение военной инфраструктуры в самом западном анклаве России строительством аэродрома и арсенала не закончилось. По данным пресс-службы МО, специалисты Минобороны приступили к реконструкции военного городка постройки конца XIX века, в котором во время Первой мировой войны дислоцировались немецкие кавалеристы.

Специалисты ВСК МО РФ проведут масштабную реконструкцию комплекса зданий военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области. В настоящее время военные строители завершили реконструкцию казармы на 350 человек и здания штаба

- сообщает пресс-служба.

По имеющейся информации, военные строители сохранят архитектурный облик городка, при этом проложив современные коммуникации, заменив кровли и окна, а также внутреннюю отделку.

Планируется, что после окончательного восстановления в военном городке будут располагаться танкисты одного из подразделений ЗВО.