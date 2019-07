Ядерный "Буревестник": новая крылатая ракета станет "оружием возмездия"

1 марта 2018 года среди новейшего оружия, которое презентовал Федеральному собранию Президент России Владимир Путин, была показана стратегическая межконтинентальная крылатая ракета, названная впоследствии "Буревестник"

С тех пор вокруг этой ракеты не утихают споры. В основном они ведутся по немногочисленным техническим параметрам и составным частям ракеты, которые стали известны широкой общественности - воздушный ядерный двигатель, дозвуковая скорость, инверсионный след (радиоактивный выхлоп) и т. д.

Ядерный двигатель

Пытаясь раскрыть "тайну" ядерного двигателя, многие специалисты в России и за рубежом предполагают, что он произошел от известной советской разработки - твердотопливного ракетного двигателя РД-0410.

Действительно, с 1965 по 1985 года по этому двигателю был проведен колоссальный объем работ, в результате которых удалось создать образец двигателя массой около 2 тонн (с радиационной защитой), удельной тягой около тонны и рабочим ресурсом работы - 1 час. С таким коротким временем работы крылатая ракета вряд ли далеко улетит и тем более не сможет летать неограниченное время, согласитесь. Кстати, у нас на основе РД-0410 получились надежные ядерные энергоустановки для космических аппаратов, но это тема для отдельной статьи. Поэтому продолжу про крылатую ракету.

В качестве прародителя двигателя для "Буревестника" мог выступить только авиационный двигатель, а точнее - ядерная авиационная установка с прямоточным или турбореактивным двигателем. Разработки таких двигателей велись в СССР и США с 50-х годов прошлого века.

Пионерами в разработке таких двигателей стали американцы, начавшие в 1946 году проект NEPA (Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft - ядерная энергия для авиационной силовой установки). Затем были проект AEC (Atomic Energy Commission) и масштабная программа ANP (Aircraft Nuclear Propulsion, самолет с ядерной энергетической установкой), в рамках которой разработали экспериментальные реакторы ASTR и Р-1, а также провели испытательные полеты летающих лабораторий на основе бомбардировщиков В-36. Однако в 1961 году программа ANP была закрыта президентом США Кеннеди, который через официальное письмо уведомил о том, что у самолета с ядерной установкой в ВВС США нет перспективного будущего.

В СССР такие разработки начались в 1947 году с научно-исследовательских работ, результатом которых стало Постановление Совета Министров СССР № 1561-868 от 12 августа 1955 года, согласно которому к работам по созданию самолетов с ядерными авиационными двигателями (ЯАД) привлекались авиационные КБ - Мясищева, Туполева и Лавочкина, а также ведущие КБ в области двигателестроения - Кузнецова, Люльки и Бондарюка. Наиболее перспективным решением в создании ЯАД оказался проект ОКБ А. М.Люльки, в котором рассматривались ядерные турбореактивные двигатели в двух вариантах: "соосной" схемы и схемы "коромысло".

Несмотря на то, что это решение было вполне годным для установки на самолеты, работы над "атомолетами" был прекращены, так как не было найдено решение безопасной "наземной эксплуатации и защиты экипажа, населения и местности в случае вынужденной посадки самолета с ЯАД". Результаты работ положили на полку архива, с которой их достали тогда, когда в области разработки компактных ядерных реакторов Россия стала единственной страной в мире.

Да, на "Буревестнике" стоит ЯАД с компактным ядерным реактором - созданный благодаря современным российским технологиям, который позволяет крылатой ракете лететь неограниченное время с дозвуковой скоростью на любое расстояние.

Скорость и заметность

"Буревестник" часто критикуют за его дозвуковую скорость - мол, любой зенитно-ракетный комплекс с ним разделается, так как работа ЯАД оставляет заметный "радиоактивный выхлоп". Безусловно, критики правы в том случае, когда "Буревестник" привлекли бы для ответно-встречного удара - ПВО и ПРО вероятного противника еще не уничтожены и, естественно, могут обнаружить ракету. На самом деле все иначе.

"Буревестник", как и подводный беспилотник "Посейдон" - это оружие возмездия, оружие которое будет применятся после того, как по территории агрессора "отработают" боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Понятно, что после ответно-встречного удара наших РВСН кое-что останется от военной и гражданской инфораструктуры страны-агрессора - запасные командные пункты, защищенные военные базы, заводы, энергостанции и т.д. Такие "остатки" позволят стране-агрессору продолжать вести войну против России. Вот именно в этот момент и потребуется "оружие возмездия".

"Посейдоны" ударят по прибрежным объектам, а "Буревестники" ударят по всем объектам в глубине территории страны-агрессора. При этом не факт, что уцелевшие единичные комплексы ПВО и ПРО смогут обеспечить полноценную оборону (в этой обороне будет много брешей), а комплексы контроля за воздушной обстановкой в ионизированной атмосфере вряд ли увидят тот самый "радиактивный выхлоп" нашей крылатой ракеты. К тому же "Буревестник" будет маневрировать, обходя обнаруженные уцелевшие зоны противоздушной обороны.

Таким образом, "Буревестники" довершат разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание. Сколько "Буревестников" понадобится для этого - оставлю "за кадром".

В то же время государства, вынашивающие агрессивные планы против России и ее союзников, должны знать - прилет "Буревестников" не только означает конец всем их надеждам на победу, но и конец их государственности. Именно "Буревестники", а не "Томагавки" втопчут страны-агрессоры в каменный век, и никак иначе.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")