Войти
19.07.2019
ТАСС

Система спутниковой навигации Galileo восстановила работу

395
0
0
Навигационная система Galileo
Навигационная система Galileo.
Источник изображения: © EPA/ESA

Система дала сбой 11 июля

ТАСС, 18 июля. Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo возобновила работу после сбоя. Об этом говорится в заявлении оператора системы Европейского сервисного центра Galileo.

"Работа основных сервисов Galileo восстановлена. <...> Отклонения возможны до следующего уведомления", - отмечается в сообщении.

11 июля спутниковая система навигации Galileo дала сбой. Пользователи стали жаловаться на неполадки в системе координат. При этом сбой в работе GNSS Galileo не затронул поисково-спасательную службу (SAR), которая используется для определения местонахождения и помощи оказавшимся в бедственном положении людям.

Система Galileo стоимостью около €10 млрд была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации от американского GPS или российского ГЛОНАСС. В настоящее время группировка действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Евросоюз
Похожие новости
16.07.2019
Сбой в системе спутниковой навигации Galileo не затронул поисково-спасательную службу
26.08.2014
Galileo все-таки не вертится
21.04.2014
"Государственный и частный космос: конкурентные возможности России"
20.01.2014
ГЛОНАСС берет тайм-аут
11.01.2010
Европейский аналог GPS пообещали запустить в 2014 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 07:57
  • 11
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 19.07 07:03
  • 114
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 19.07 06:56
  • 1
Новый арсенал для хранения боеприпасов Балтфлота построен под Калининградом
  • 19.07 00:52
  • 124
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.07 23:34
  • 5
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 18.07 23:11
  • 6
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 21:02
  • 2
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 18.07 18:42
  • 4
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 18:36
  • 2
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
  • 18.07 17:46
  • 104
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 16:36
  • 0
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 18.07 16:31
  • 6
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 15:34
  • 12
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 18.07 15:29
  • 1
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
  • 18.07 14:36
  • 1
Строительство военного аэродрома закончено под Калининградом