Предсказана жесткая реакция Турции на исключение из программы создания F-35

"Если США продолжат прямолинейно давить на Турцию, Эрдоган может ответить закупкой истребителей в России или в среднесрочной перспективе выходом из НАТО", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал решение США наказать Турцию за покупку комплексов С-400, исключив из программы создания истребителя F-35.

"Что касается производства в Турции деталей для истребителя F-35, то если ситуация будет развиваться по текущему сценарию, США придется заняться импортозамещением. Они эту задачу, конечно, решат, но на это потребуется время, и в производство самолета конфронтация с Турцией определенные трудности все же внесет", – пояснил капитан первого ранга запаса, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Ранее стало известно, что США пригрозили Турции "пагубными последствиями" из-за покупки российских ЗРК С-400. В Белом доме заявили, что закупка российских зенитно-ракетных комплексов делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе истребителя F-35. "F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения его продвинутых возможностей", – пояснила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

В случае исключения страны из партнерства в создании неких вооружений, "производители военной техники, такие как США, имеют запас деталей, поставленных из-за рубежа", отметил Сивков. Так что в течение какого-то времени могут безболезненно продолжать выпуск истребителя, полагает он. "За это время американцы наладят производство деталей в других местах или у себя на территории. Возможно даже, что оно уже налажено. Разногласия с Турцией лишь затруднят производство F-35 на небольшой период времени, но существенно не повлияют на темпы выпуска", – считает военный эксперт.

А вот для Турции эта ситуация может стать серьезным ударом по экономике, полагает Сивков. Производство этих деталей (по некоторым данным, частей фюзеляжа, шасси и дисплеев для кабин пилотов) стоит бешеных денег и, по всей видимости, вносит серьезный вклад в турецкий бюджет, пояснил собеседник.

"Поэтому Турция, как мне кажется, будет отвечать довольно жестко, Эрдогану деваться некуда.

Его уже пытались свергнуть в 2016 году, и есть явные признаки, что в попытке военного переворота не обошлось без участия американцев. Так что Турция в ответ на исключение из программы F-35 будет пытаться применить адекватные меры", – поделился Константин Сивков.

Собеседник не исключил, что одним из вариантов станет закупка Турцией военных самолетов в России.

"Ну, скажем, Су-35. Тем более что F-35 самолет далеко не идеальный. США сейчас готовят к производству истребитель-бомбардировщик и истребитель нового поколения, но до уровня Су-35 им пока все еще далеко, – отметил военный эксперт. – Еще один вариант: Турция закупит у России другой самолет – Су-57. Это российский аналог американского F-22 "Раптор", только более совершенный по боевым возможностям, поскольку он почти на 30 лет позже выпущен. Превосходит он и F-35. В случае если Россия на это пойдет, самолеты Cу-35 и Су-57 на вооружении Турции будут более чем достойным ответом на действия США".

Добавим, что в ответ на угрозы Вашингтона в турецком МИД подчеркнули, что решение США об исключении Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 является "ошибочным", "не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания".

Военно-политический аспект конфликта может вылиться в то, что Турция ограничит действия США на своей территории, предположил собеседник. Вплоть до полного устранения американцев с базы Инджирлик.

"Это будет очень серьезным ударом по американской геостратегии, поскольку для США присутствие на Инджирлик является критически важным как с точки зрения воздействия на территорию России, так и с точки зрения военной инфраструктуры НАТО, которая обеспечивает весь южный фланг Североатлантического альянса", – подчеркнул Константин Сивков.

В качестве крайнего варианта, который пока не рассматривается, но который все же возможен, эксперт назвал возможность выхода Турции из НАТО, если американцы будут продолжать свое прямое давление.

"Это будет означать, что США и альянс теряют весь свой правый фланг. Потому что Турция в системе НАТО, это главный игрок на южном стратегическом направлении, – констатировал Константин Сивков. – Есть еще Израиль, но, во-первых, где Израиль, а где Турция, а, во-вторых, размеры этих стран совершенно не сопоставимы. То есть Восточное Средиземноморье перестает быть внутренним морем НАТО, а станет открытой для российских Вооруженных сил зоной, что будет означать тяжелейшее геополитическое поражение США".

Иван Абакумов