Не сойдя со стапеля, "Черномырдин" уже подорожал в 1,5 раза

За годы строительства ледокол "Виктор Черномырдин" резко подорожал. Объединенная судостроительная корпорация заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта ее убыток составит 4 млрд руб., рассказали два человека, близких к Минтрансу.

Стоимость подписанного в 2011 г. контракта составляла 7,95 млрд руб. При этом ОСК в 2017 г. получила от правительства на "Виктора Черномырдина" дополнительно 700 млн руб. для смягчения эффекта от девальвации рубля, сообщал "Коммерсантъ". То есть строительство обойдется ОСК минимум в 12 млрд руб., резюмирует один из собеседников.

Газета "Ведомости" также отмечает, что "Виктор Черномырдин" является самым большим в мире неатомным ледоколом. Ледовые испытания "Виктора Черномырдина" будут проведены только в марте-апреле 2020 г. в Карском море - контракт позволяет провести испытания после сдачи судна заказчику.