Войти
19.07.2019
Военно-промышленный курьер

Азербайджан - кто стоит за вооруженными провокациями пограничников Грузии

399
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Азербайджане не утихает обсуждение инцидента, произошедшего на грузино-азербайджанской границе.

Ранее на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" Шамкирского погранотряда группа лиц из Грузии, нарушив государственную границу, напала на азербайджанских пограничников, оскорбила их нецензурными словами и, применив силу, отобрала у них оружие. По мнению большинства экспертов, конфликт пытаются искусственно разжечь третьи силы, которым не выгодно стратегическое партнерство между двумя странами. Тем не менее, Азербайджан призвал Тбилиси наказать участников.

Между тем, заместитель начальника пограничной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе сообщил, что в ходе двухсторонних переговоров было принято решение временно закрыть вход в монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид-Гареджа).

Известный азербайджанский политолог Арзу Нагиев в беседе с EADaily заметил, что это не первый инцидент, когда граждане Грузии грубо нарушают законы АР.

"Азербайджан и Грузия ведут переговоры по спорным участкам границы и завершению процесса делимитации. Поэтому говорить о том, что обе страны бездействуют неверно. Более того, на мой взгляд, в скором времени вопрос демаркации и делимитации найдет свое окончательное решение. Что касается нападения на азербайджанских пограничников, то это не первая провокация. Регулярно грузинская сторона игнорирует правила пересечения государственной границы АР, особенно, в период паломничества. На мой взгляд, последняя провокация дело рук грузинской оппозиционной партии, которая пытается таким образом сместить внимание общественности от более серьезных проблем страны. Возможно, все это осуществлялось при поддержке третьих стран", - сказал Арзу Нагиев.

"Провокаторы рассчитывали на то, что азербайджанская сторона откроет в ответ огонь и у них будет повод переиграть ситуацию, выставив Азербайджан перед всем миром агрессором. К счастью, пограничники хладнокровно и сдержанно проявили себя. Справедливости ради стоит отметить, что Грузия не стала оспаривать инцидент и сразу признала вину за своими гражданами и оппозиционными силами", - заключил Арзу Нагиев.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Грузия
Похожие новости
07.06.2012
Партнерство водоизмещением в один катер
27.12.2011
Доктрина перевооружения
03.10.2011
Импорт ударных вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 40 стран на сумму 10,8 млрд долларов - ЦАМТО
05.08.2011
Почему США не продают вооружения Азербайджану?
19.08.2010
Азербайджан: Аналитики ожидают закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-300
14.05.2009
Дмитрий Медведев подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 07:57
  • 11
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 19.07 07:03
  • 114
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 19.07 06:56
  • 1
Новый арсенал для хранения боеприпасов Балтфлота построен под Калининградом
  • 19.07 00:52
  • 124
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.07 23:34
  • 5
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 18.07 23:11
  • 6
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 21:02
  • 2
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 18.07 18:42
  • 4
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 18:36
  • 2
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
  • 18.07 17:46
  • 104
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 16:36
  • 0
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 18.07 16:31
  • 6
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 15:34
  • 12
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 18.07 15:29
  • 1
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
  • 18.07 14:36
  • 1
Строительство военного аэродрома закончено под Калининградом