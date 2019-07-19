Азербайджан - кто стоит за вооруженными провокациями пограничников Грузии

В Азербайджане не утихает обсуждение инцидента, произошедшего на грузино-азербайджанской границе.

Ранее на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" Шамкирского погранотряда группа лиц из Грузии, нарушив государственную границу, напала на азербайджанских пограничников, оскорбила их нецензурными словами и, применив силу, отобрала у них оружие. По мнению большинства экспертов, конфликт пытаются искусственно разжечь третьи силы, которым не выгодно стратегическое партнерство между двумя странами. Тем не менее, Азербайджан призвал Тбилиси наказать участников.

Между тем, заместитель начальника пограничной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе сообщил, что в ходе двухсторонних переговоров было принято решение временно закрыть вход в монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид-Гареджа).

Известный азербайджанский политолог Арзу Нагиев в беседе с EADaily заметил, что это не первый инцидент, когда граждане Грузии грубо нарушают законы АР.

"Азербайджан и Грузия ведут переговоры по спорным участкам границы и завершению процесса делимитации. Поэтому говорить о том, что обе страны бездействуют неверно. Более того, на мой взгляд, в скором времени вопрос демаркации и делимитации найдет свое окончательное решение. Что касается нападения на азербайджанских пограничников, то это не первая провокация. Регулярно грузинская сторона игнорирует правила пересечения государственной границы АР, особенно, в период паломничества. На мой взгляд, последняя провокация дело рук грузинской оппозиционной партии, которая пытается таким образом сместить внимание общественности от более серьезных проблем страны. Возможно, все это осуществлялось при поддержке третьих стран", - сказал Арзу Нагиев.

"Провокаторы рассчитывали на то, что азербайджанская сторона откроет в ответ огонь и у них будет повод переиграть ситуацию, выставив Азербайджан перед всем миром агрессором. К счастью, пограничники хладнокровно и сдержанно проявили себя. Справедливости ради стоит отметить, что Грузия не стала оспаривать инцидент и сразу признала вину за своими гражданами и оппозиционными силами", - заключил Арзу Нагиев.