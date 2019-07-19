Десантники из более чем 20 стран примут участие в конкурсе "Десантный взвод" Армейских игр

Российский военнослужащий во время эстафеты с преодолением полосы препятствий на этапе конкурса "Десантный взвод".

В это число входят военные из Венесуэлы, Китая и Марокко

ПСКОВ, 18 июля. /ТАСС/. Участие в международном этапе конкурса "Десантный взвод - 2019", который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, примут команды из 20 стран мира, в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Минобороны РФ.

"Для участия в конкурсе подали заявки команды из более чем 20 стран, в том числе из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Китая, Марокко, ЮАР, всего около 450 участников", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, Россию на "Десантном взводе" представит команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая на отборочном этапе соревнований.

Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на полигоне Завеличье, соревнования пройдут в четыре этапа. "В рамках первого этапа военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км", - говорится в сообщении.

Следующий этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолением естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап представляет собой гонку преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также будут совершать индивидуальные прыжки на точность.

"Десантный взвод" пройдет в Псковской области с 3 по 17 августа на полигонах Завеличье и Струги Красные, а также на площадке приземления Кислово. Прибытие команд-участниц начнется с 25 июля.