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19.07.2019
ЦАМТО

Россия начинает поставку ВС Филиппин гранатометов РПГ-7В2

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РПГ-7В2
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2.
Источник изображения: Завод имени В.А. Дегтярева

ЦАМТО, 18 июля. По информации ресурса MaxDefense Philippines, Сухопутные войска Филиппин в ближайшие несколько дней должны получить партию заказанных в России противотанковых гранатометов РПГ-7В2.

Ранее этот проект был отложен из-за ряда проблем, связанных с принятием в США закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Как сообщал ЦАМТО, министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу подписали соглашение о поставке гранатометов РПГ-7В и боеприпасов к ним в октябре 2017 года в кулуарах 4-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН в Кларке, Пампанга. Договор предусматривает поставку 744 гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним на сумму 408 млн. песо. (7,63 млн. долл.).

В июне 2018 года Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило специальное распоряжение о выделении средств SARO (Special Allotment Release Order) в объеме 408 млн. песо на приобретение РПГ в рамках пересмотренного первого этапа "Программы модернизации ВС Филиппин".

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Филиппины
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