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19.07.2019
Интерфакс-АВН

Новый инвестор может появиться у производителя ракетных систем "Град" и "Смерч" - СМИ

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Логотип Мотовилихинские заводы
Логотип ПАО "Мотовилихинские заводы".
Источник изображения: http://mz.perm.ru/

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - "Трансмашхолдинг" проводит аудит активов компании "Мотовилихинские заводы" на предмет возможного вхождения в число инвесторов одного из крупнейших в России производителей артиллерийских систем, пишет в четверг "Коммерсант".

Источники газеты утверждают, что "Ростех", который контролирует основную часть долга предприятия, планирует продать около 50% его акций и выйти из состава кредиторов.

Изданию стало известно, что "Трансмашхолдинг" (ТМХ) "проводит due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая оценку инвестиционных рисков, - "ИФ") пермских Мотовилихинских заводов (МЗ)".

По информации знакомого с ситуацией источника "Коммерсанта", "в июне состоялось, как минимум, два визита менеджеров ТМХ на оборонное предприятие". В состав делегаций, по данным газеты, входили управленцы среднего звена, технологи, энергетики. Они изучали техническое состояние оборудования, сетей, зданий. Другой собеседник "Коммерсанта" на предприятии подтвердил приезд делегации, но не уточнил цели визита.

Газета напоминает, что группа "Мотовилихинские заводы" объединяет металлургический комплекс и ряд направлений машиностроения, производит нефтепромысловое оборудование, выпускает реактивные системы залпового огня ("Град", "Смерч", "Торнадо-Г", "Торнадо-С") и ствольную артиллерию. В марте 2018 года в отношении МЗ введено конкурсное производство. Чистый убыток по итогам 2018 года - 3,3 млрд руб, выручка - 4,2 млрд руб, сказано в публикации.

"Ростех", контролирующий задолженность МЗ, - говорится в статье со ссылкой на источники, - планирует выйти из состава кредиторов, перепродав новому инвестору долги пермского предприятия. Сейчас объем кредиторской задолженности МЗ на дочерней компании "Ростеха" "РТ-Капитал" составляет 17 млрд руб".

Одновременно "Ростех", полагает источник газеты, "может продать и свои около 50% акций МЗ".

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
Торнадо-С
Компании
Мотовилиха
Ростех
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