ДНР и Украина договорились о "бессрочном устойчивом перемирии"

Донецкая Народная Республика при поддержке России смогла добиться прорывных договоренностей с украинской стороной о введении в Донбассе бессрочного устойчивого перемирия.

Такое заявление сделала глава МИД ДНР Наталья Никанорова, которая представляет республику в Контактной группе в Минске. По ее словам, стороны смогли прийти к соглашению о перемирии с обязательством соблюдать все необходимые меры его контроля и усиления.

"Был крайне необходим прорыв в согласовании дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, которые будут включены в совместное заявление сторон о введении бессрочного и устойчивого перемирия. Благодаря настойчивости и усилиям Республик и посредников переговоров - ОБСЕ и Российской Федерации - удалось принудить украинскую сторону согласиться со всеми необходимыми действенными мерами", - цитирует заявление Никаноровой агентство ДАН.

Она отметила, что безопасность и спокойствие жителей являются главными приоритетами для властей ДНР и пообещала приложить для этого все необходимые усилия.

Информацию о достигнутом соглашении подтверждают и в ОБСЕ. По словам спецпредставителя председателя этой организации Мартина Сайдика, Трехсторонняя контактная группа (ТГК) на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минуту по киевскому времени.

В связи с объявленным перемирием представительство ДНР в СЦКК распространило заявление. В нем отмечается, что соглашение подразумевает применение дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня. Кроме того, декларируется отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменение любого вида огня, включая снайперский.

Стороны также обязались не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.