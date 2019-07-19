Старт индийской миссии к Луне "Чандраян-2" назначили на 22 июля

Запуск аппарата 15 июля был отложен по техническим причинам

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Старт индийской лунной миссии "Чандраян-2" назначен на понедельник, 22 июля. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в Twitter.

"Запуск "Чандраян-2", который был отменен из-за технического препятствия 15 июля 2019 года, теперь перенесен на 14:43 индийского времени (12:13) в понедельник, 22 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Индия отложила в минувший понедельник на неопределенный срок старт миссии "Чандраян-2" к Луне за 56 минут до запуска с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе по техническим причинам. Станцию планировалось вывести в космос с помощью индийской ракеты-носителя GSLV Mk III, ожидалось, что "Чандраян-2" достигнет Луны 6-7 сентября. Индия намерена стать четвертой страной мира после США, России и КНР, которая смогла осуществить мягкую посадку на спутник Земли.

Станция общим весом более 3,8 т состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Согласно проекту ISRO, посадочный модуль должен сесть в районе Южного полюса Луны, который ранее никто не исследовал. Планируется, что 27-киллограммовый луноход Pragyan, который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). При этом орбитальный модуль должен проработать на орбите спутника Земли около года.

Экспедиция переносится уже не первый раз: изначально ожидалось, что индийская автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Затем было объявлено, что миссия переносится на октябрь 2018 года, потом на январь 2019 года, а позднее на апрель, потом май и, наконец, июль 2019 года. Но впервые запуск был отменен, когда ракета уже стояла на стартовом столе космодрома.