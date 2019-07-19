США перебрасывают военный контингент, F-22 и Patriot в Саудовскую Аравию
Американские СМИ сообщают о решении командования армии США по переброске контингента в Саудовскую Аравию. Такие данные озвучены телеканалом CNN.
Источник изображения: Пентагон
По последним сведениям, речь идёт об отправке в Саудовскую Аравию примерно 500 военнослужащих армии Соединённых Штатов. Известно, что местом их дислокации выбрана авиабаза "принц Султан".
Первая часть американского контингента уже разгрузилась на авиабазе. Речь в первую очередь идёт о техперсонале и роте охраны. CNN сообщает, что через некоторое время на ту же авиабазу в Саудовской Аравии должны поставить системы Patriot и их расчёты.
Дополнительно в сообщении говорится о том, что начаты работы по обновлению взлётно-посадочной полосы и некоторых объектов инфраструктуры аэродрома. Планируется, что на авиабазу "принц Султан" будут переброшены несколько многоцелевых истребителей F-22 ВВС США.
С какой целью американцы вводят свой контингент в Саудовскую Аравию? В Пентагоне, отвечая на этот вопрос, говорят о том, что это связано с "агрессивными действиями Ирана".
Из сообщения:
Американские войска призваны обеспечить безопасность на фоне растущей напряженности в регионе в связи с агрессивными действиями Ирана.
В общей сложности на Ближний Восток США планируют перебросить дополнительно 1 тыс. военнослужащих в ближайшие несколько недель.
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