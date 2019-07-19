США перебрасывают военный контингент, F-22 и Patriot в Саудовскую Аравию

Американские СМИ сообщают о решении командования армии США по переброске контингента в Саудовскую Аравию. Такие данные озвучены телеканалом CNN.

Источник изображения: Пентагон

По последним сведениям, речь идёт об отправке в Саудовскую Аравию примерно 500 военнослужащих армии Соединённых Штатов. Известно, что местом их дислокации выбрана авиабаза "принц Султан".

Первая часть американского контингента уже разгрузилась на авиабазе. Речь в первую очередь идёт о техперсонале и роте охраны. CNN сообщает, что через некоторое время на ту же авиабазу в Саудовской Аравии должны поставить системы Patriot и их расчёты.

Дополнительно в сообщении говорится о том, что начаты работы по обновлению взлётно-посадочной полосы и некоторых объектов инфраструктуры аэродрома. Планируется, что на авиабазу "принц Султан" будут переброшены несколько многоцелевых истребителей F-22 ВВС США.

С какой целью американцы вводят свой контингент в Саудовскую Аравию? В Пентагоне, отвечая на этот вопрос, говорят о том, что это связано с "агрессивными действиями Ирана".

Из сообщения:

Американские войска призваны обеспечить безопасность на фоне растущей напряженности в регионе в связи с агрессивными действиями Ирана.

В общей сложности на Ближний Восток США планируют перебросить дополнительно 1 тыс. военнослужащих в ближайшие несколько недель.