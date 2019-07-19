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19.07.2019
ТАСС

В Техасе завершились испытания двигателя прототипа корабля Starhopper

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Igor Golovniov

Starhopper предназначен для испытательных суборбитальных полетов

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Очередные огневые испытания нового двигателя прототипа корабля Starhopper компании SpaceX прошли на полигоне в штате Техас. Столб пламени и облако дыма охватили вертикально стоявший Starhopper, который впоследствии оказался невредим, сообщило в среду профильное издание Space.com.



Тест продолжался всего пять секунд и прошел успешно, отмечает издание. По его данным, внешняя оболочка прототипа корабля, предназначенного для будущего освоения Марса, не пострадала от интенсивного огня. Однако электроника и другие системы на борту могли выйти из строя, на что указывает активная работа инженеров под соплом Starhopper на следующий после испытаний день.

Компания под руководством Илона Маска не публиковала ничего о данных испытаниях. На прототипе установлен один двигатель Raptor, который находится в процессе доработки. В будущем SpaceX планирует ставить на марсианские корабли по три таких двигателя.

Starhopper, по данным Space.com, предназначен для испытательных суборбитальных полетов, в ходе которых будут проверены инженерные решения для строительства крупного корабля для полета к Марсу Starship, рассчитанного на 100 человек. Прототип изготовлен из легированной стали и имеет диаметр около 9 метров. Первоначально для корабля был приготовлен головной обтекатель, в результате чего его высота выросла до 39 метров, однако он был поврежден сильными порывами ветра. В ходе дальнейших испытаний корабль будет подниматься на высоту до 5 км и возвращаться на Землю.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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