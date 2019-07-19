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19.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Появилось видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море

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Эсминец "Быстрый"
Эсминец "Быстрый".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Минобороны показало кадры пусков крылатых ракет "Москит" кораблями Тихоокеанского флота (ТОФ) в Японском море.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале ведомства. Отмечается, что в военных учениях принимали участие эсминец "Быстрый" и ракетный катер Р-24.

В назначенное время ракеты ликвидировали мишень, расположенную на расстоянии 60 километров.

"Москит" – это сверхзвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой.

Ракета входит в состав ракетных комплексов, которые нужны для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тыс. тонн. Дальность стрельбы – от 10 до 120 км по маловысотной траектории, 250 км – при высотном профиле полета.



Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Япония
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Москит
Проекты
Военные учения
ТОФ
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