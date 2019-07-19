Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков - глава МИД ФРГ

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи.

Берлин. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что намерен поднять на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос о необходимости освобождения 24 украинских моряков и сотрудников спецслужб, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", - сказал германский министр в интервью "Интерфаксу".

Как ожидается, Маас и Лавров проведут переговоры в Германии в четверг: дипломаты встретятся "на полях" форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог". Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер неподалеку от Бонна.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Все они находятся под арестом в Москве.