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19.07.2019
Интерфакс-АВН

Прекращение действия ДРСМД пагубно скажется на безопасности России - глава МИД ФРГ

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Хайко Маас
Хайко Маас.
Источник изображения: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

Берлин. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, прекратит существование, и это ударит по безопасности России, заявил в интервью "Интерфаксу" министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Инициатива сейчас - за Москвой. До 2 августа у России ещё есть время сократить крылатые ракеты, нарушающие договор, и обеспечить возможность проверить это. Но мы должны оставаться реалистами: в настоящее время это маловероятно. Прекращение действия Договора РМСД приведёт и к ослаблению безопасности России. Мы настроены на то, что угроза со стороны российских крылатых ракет, нарушающих ДРМСД, будет сохраняться", - сказал Маас.

По словам министра, НАТО не желает новой гонки вооружений с РФ и нужны механизмы для контроля.

"Такие платформы для диалога, как Структурированный диалог в ОБСЕ, после 2 августа станут ещё важнее. Вносить свой конструктивный вклад, выполнять договоры - это и в интересах России", - указал он.

Как ожидается, Маас и его российский коллега Сергей Лавров в четверг проведут переговоры в Германии: дипломаты встретятся "на полях" форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог". Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер неподалеку от Бонна.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
ОБСЕ
РСМД
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