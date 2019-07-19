Названы территории будущего развёртывания С-400 в Индии

На фоне начала поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию индийские СМИ публикуют материалы, в которых приводят данные о сроках развёртывания С-400 на территории Индии.

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Так, издание Financial Express сообщает, что вооружённые силы Индии развернут российские ЗРК, начиная с 2023 года. При этом рассказывается о тех местах и направлениях, где будут ставиться на боевое дежурство пять полков российских "Триумфов".

Представитель индийского министерства обороны Шрипад Наик отмечает, что боевое развёртывание комплексов С-400 "Триумф" в Индии начнётся в 2023 году. Однако другие индийские источники говорят о том, что к 2023 году поставка систем ПВО-ПРО российского производства в Индию уже должна быть завершена, а начаться она должна уже в 2020 году.

Отмечены индийские территории, которые будут в первую очередь прикрываться российскими зенитными ракетными комплексами. Это так называемый промышленный коридор Мумбаи-Барода (Вадодара), а также окрестности Нью-Дели.

В индийских СМИ напоминают, что Индия решила обезопасить себя от американских санкций, согласившись на сделку по приобретению С-400 с расчётами в национальных валютах.

Через некоторое время из Индии в Россию должны прибыть несколько групп индийских военнослужащих для прохождения курса обучения эксплуатации ЗРК С-400 "Триумф".