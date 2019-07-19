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19.07.2019
Интерфакс-АВН

Американские конгрессмены блокировали продажи оружия Саудовской Аравии

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo, J. David Ake

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США одобрила в среду три резолюции, запрещающие поставки оружия Саудовской Аравии и ее союзникам без одобрения Конгресса, сообщает The Hill.

Палата представителей большинством голосов заблокировала три сделки по продаже боеприпасов Саудовской Аравии и ОАЭ, которые должны состояться в ближайшие два месяца.

В частности, одна из сделок предусматривает совместное производство так называемых "умных бомб".

"Саудовское правительство продолжает игнорировать жизненно важное различие между боевиками и ни в чем не повинными гражданскими лицами в Йемене. Мало того, что администрация пытается дать саудитам более мощное оружие, но мы даем им возможность строить свое собственное", - заявила законодатель от демократов Абигейл Спанбергер.

Теперь документы должны отправиться на подпись президенту. Однако ранее Трамп заявлял, что наложит вето на эти законопроекты.

В мае госсекретарь США Майк Помпео, сославшись на угрозы со стороны Ирана, поручил госдепу осуществить 22 продажи оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию без обычного 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе. Этот шаг привел в ярость законодателей, которые обвинили администрацию Трампа в попытке обойти Конгресс.

20 июня Сенат, несмотря на то, что контролируется Республиканской партией, проголосовал за резолюцию, блокирующую продажи.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иордания
Иран
Йемен
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
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