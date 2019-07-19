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19.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В НАТО предложили России начать уничтожать ракеты ради "спасения" ДРСМД

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Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на ежегодном форуме по безопасности в Колорадо предложил России "начать уничтожать ракеты", чтобы "спасти" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Как я говорил, в 1987 году они смогли уничтожить около 2 тыс. ракет за несколько недель, поэтому начать уничтожать ракеты можно, если они этого захотят. Если бы мы действительно видели со стороны России желание начать избавляться от этих ракет, я уверен, мы бы смогли найти способ спасти договор", – заявил Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.

По его версии, власти России якобы "вынуждены были признать, что ракета существует".

"Но они заявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не так. США и их союзники независимо пришли к выводу, что эти ракеты нарушают договор", – утверждает генсек НАТО.

"Если мы смиримся с тем, что Россия безнаказанно нарушает этот договор, то мы подрываем доверие не только к ДРСМД, но и ко всем другим договорам по контролю за вооружениями", – высказал мнение генсек НАТО.

Ранее Столтенберг возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД.

Напомним, по версии Запада, российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.

В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Mark 41
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
РСМД
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