В НАТО предложили России начать уничтожать ракеты ради "спасения" ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на ежегодном форуме по безопасности в Колорадо предложил России "начать уничтожать ракеты", чтобы "спасти" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Как я говорил, в 1987 году они смогли уничтожить около 2 тыс. ракет за несколько недель, поэтому начать уничтожать ракеты можно, если они этого захотят. Если бы мы действительно видели со стороны России желание начать избавляться от этих ракет, я уверен, мы бы смогли найти способ спасти договор", – заявил Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.
По его версии, власти России якобы "вынуждены были признать, что ракета существует".
"Но они заявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не так. США и их союзники независимо пришли к выводу, что эти ракеты нарушают договор", – утверждает генсек НАТО.
"Если мы смиримся с тем, что Россия безнаказанно нарушает этот договор, то мы подрываем доверие не только к ДРСМД, но и ко всем другим договорам по контролю за вооружениями", – высказал мнение генсек НАТО.
Ранее Столтенберг возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД.
Напомним, по версии Запада, российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.
В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.
Антон Никитин
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