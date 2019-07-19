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19.07.2019
Интерфакс-АВН

Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался - Столтенберг

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo, Alik Keplicz

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Страны-члены НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из альянса за то, что она приобрела российские ЗРС С-400, заявил генсек североатлантического блока Йенс Столтенберг.

"Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никаким образом не поднимал этот вопрос, поскольку всем мы осознаем, что зависим друг от друга", - сказал он на конференции по безопасности в Аспене (американский штат Колорадо).

Генсек сообщил, что С-400 не будут интегрированы в коллективную противоракетную оборону НАТО, "и Турция не просила об этом".

Тем не менее, по его словам, у Турции достаточно самолетов и радаров для того, чтобы оставаться частью этой обороны.

Столтенберг, отвечая на вопросы участников конференции, также подтвердил полную готовность всех государств-членов действовать в соответствии со статьей устава НАТО о коллективной обороне в случае нападения России на одну из стран альянса.

В качестве подтверждения он заявил о расширение географии присутствия войск НАТО вблизи российских границ.

Генсек подтвердил, что НАТО готово дать "скоординированный ответ" на выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом Столтенберг отметил, что путем к спасению договора является уничтожение Россией ракет 9М729, которые, как утверждают США, нарушают ДРСМД. Это, как заявили в Вашингтоне, послужило причиной заявления США о выходе из договора.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
9М729
С-400 Триумф
Проекты
NATO
РСМД
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