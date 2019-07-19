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19.07.2019
Lenta.ru

В США предрекли провал российской "Федерации"

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Источник изображения: Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

"Роскосмос" не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль "Федерация", полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор уверен, что в случае, если строительство корпуса перспективного летательного аппарата началось всего несколько месяцев назад, то планы по его запуску в 2022 году неосуществимы.

В мае источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли заявил, что российские предприятия начали изготовление корпуса первого экземпляра "Федерации".

В апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", работавших над "Федерацией".

Пилотируемый корабль "Федерация" создается для полетов в дальний космос, прежде всего к Луне. Первый испытательный (в беспилотном режиме) старт изделия запланирован на 2022 год с космодрома Байконур при помощи создаваемой средней ракеты "Союз-5" ("Иртыш").

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Страны
Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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Луна
Союз-5 РН
Федерация КК
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