Главы МИД Бахрейна и США обсудили противодействие Ирану в регионе
Государственный секретарь США Майк Помпео.
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Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы противодействия "дестабилизирующей деятельности" Ирана, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь и министр обсудили широкий круг двусторонних и региональных проблем, включая вопросы противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана и развития свободы религий", - говорится в распространенном сообщении Госдепа о встрече.
В нем отмечается, что стороны также затронули тему "нарастающей напряженности в регионе и необходимости обеспечения более надежной безопасности на море для свободы судоходства".
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