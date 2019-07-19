Войти
19.07.2019
Интерфакс-АВН

Главы МИД Бахрейна и США обсудили противодействие Ирану в регионе

272
0
0
Государственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo, Jim Young/Pool Photo via AP

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы противодействия "дестабилизирующей деятельности" Ирана, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и министр обсудили широкий круг двусторонних и региональных проблем, включая вопросы противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана и развития свободы религий", - говорится в распространенном сообщении Госдепа о встрече.

В нем отмечается, что стороны также затронули тему "нарастающей напряженности в регионе и необходимости обеспечения более надежной безопасности на море для свободы судоходства".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Иран
США
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
17.05.2017
Прецедент "Старка": 30 лет назад в корабль ВМС США впервые попали ракетой
16.08.2012
Страны Персидского залива занялись укреплением противоракетной обороны
17.11.2011
Страны Ближнего Востока в структуре мирового импорта ВиВТ по отдельным категориям вооружений в 2011-2014 гг.
16.02.2011
Рост протестных выступлений на Ближнем Востоке может привести к переносу ряда программ по закупке вооружений
09.10.2009
ИНТЕРПОЛИТЕХ: инновации и перспективы в сфере безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 07:57
  • 11
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 19.07 07:03
  • 114
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 19.07 06:56
  • 1
Новый арсенал для хранения боеприпасов Балтфлота построен под Калининградом
  • 19.07 00:52
  • 124
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.07 23:34
  • 5
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 18.07 23:11
  • 6
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 21:02
  • 2
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 18.07 18:42
  • 4
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 18:36
  • 2
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
  • 18.07 17:46
  • 104
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 16:36
  • 0
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 18.07 16:31
  • 6
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 15:34
  • 12
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 18.07 15:29
  • 1
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
  • 18.07 14:36
  • 1
Строительство военного аэродрома закончено под Калининградом